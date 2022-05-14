Кадыров сообщил об отправке на Украину более 600 добровольцев

По словам Кадырова, в состав группы входят не только представители силовых структур и жители Чечни, но также и добровольцы из других регионов России

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Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отправке на Украину более 600 добровольцев.

«Более 600 воинов в полной экипировке и огромным желанием очистить от бандитов земли ДНР и ЛНР, а также всей Украины собрались в международном аэропорту Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова», — написал он в Telegram.

Он уточнил, что среди них не только представители силовых структур и жители Чечни, но также и добровольцы из других российских регионов.

Кадыров напомнил, что перед ними стоит цель «поскорее покончить с бандформированиями на Украине и призвать к ответу террористов».

Глава Чечни заверил, что поставленные задачи президентом России Владимиром Путиным будут выполнены, несмотря на «необъявленное противостояние» США и Европы «руками украинцев».

Ранее Кадыров опубликовал видеозапись об отправке бойцов на Украину, на которой сообщалось, что добровольцам полностью оплачивают проезд, проживание и форму. Они также проходят подготовку с профессиональными инструкторами на базе Российского университета спецназа в Гудермесе. В день отправки добровольцы получают 300 тыс. руб., а затем ежедневно по $53 от Минобороны России.

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В начале мая Кадыров рассказал, что вернувшиеся со спецоперации на Украине добровольцы стремятся опять отправиться на Украину и принять участие в боевых действиях и «поставить точку в ситуации с загрязняющими земную твердь недобитками».

В качестве примера он привел отряд, собранный на базе Российского университета спецназа, откуда на Украину каждую неделю отправлялись 200 «воинов доброй воли». «Среди бойцов много тех, кто уже побывал совсем недавно в Донбассе и гонял по всей территории бандеровцев», — сказал глава Чечни.

Военнослужащие из Чеченской Республики принимают участие в специальной военной операции с конца февраля. Кадыров говорил, что они задействованы в наиболее горячих точках операции. В середине марта, по его словам, на Украину отправилась 1 тыс. добровольцев. В начале апреля он вновь сообщил об отправке еще 1 тыс. человек.