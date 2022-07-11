Боррель заявил, что позиция ЕС по Украине не преобладает среди стран G20

Он отметил, что страны G20 осуждают проведение операции Россией, однако от более сильных заявлений и принятия мер многие воздерживаются. По мнению Борреля, они опасаются последствий для себя и хотят сохранить отношения с Россией

Жозеп Боррель (Фото: Willy Kurniawan / Pool / Reuters)

Позиция Евросоюза и стран G7 на российскую операцию на Украине, заключающаяся в осуждении Москвы и введении санкций, пока не преобладает среди стран G20, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Об этом он написал в своем блоге по итогам саммита на уровне министров стран G20, который прошел в Индонезии.

«Глобальная битва нарративов в самом разгаре, и пока мы не в выигрыше.

Как ЕС, мы должны продолжать работу по опровержению российской лжи и военной пропаганды, разъясняя, кто несет ответственность за агрессию и, следовательно, за ее последствия», — написал Боррель.

Он напомнил, что в марте 140 государств, в том числе входящие в «Большую двадцатку», поддержали резолюцию с осуждением российской военной операции. Однако о том, какие меры принимать дальше и к каким последствиям приведет этот кризис, мнения расходятся, подчеркнул Боррель.

«В принципе, все осуждают посягательство на территориальную целостность и суверенитет страны. Но когда дело доходит до того, чтобы назвать агрессора и указать, кто несет ответственность за последствия, многие по разным причинам воздерживаются от этого», — посетовал Боррель. По его словам, некоторые страны больше озабочены последствиями военных действий для себя, а не тем, кто несет ответственность за эти трудности и как разрешить ситуацию с Украиной, другие хотят сохранить хорошие отношения с Россией.

«И многие остаются неопределенными и не хотят принимать чью-либо сторону, потому что это поставит под угрозу их геополитические интересы». — добавил глава дипломатии ЕС.

Кроме Евросоюза, в G20 также входят Мексика, Аргентина, Индия, Индонезия, Италия, Россия, Турция, Южная Корея, ЮАР, Саудовская Аравия и другие страны.

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Россию на саммите в Индонезии представлял глава МИД Сергей Лавров. Агентство Reuters со ссылкой на члена украинской делегации писало, что Лавров ушел с заседания G20 во время выступления по видеосвязи украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. Позже представитель российского МИД Мария Захарова пояснила, что министр отсутствовал на заседании, так как проводил двусторонние встречи с коллегами из других стран.

Как сообщало агентство Kyodo, во время саммита госсекретарь США и некоторые другие министры избегали фотографироваться с Лавровым, поэтому традиционную групповую фотографию отменили. Глава МИД России на это заявил, что «никого не приглашал фотографироваться».

Также глава МИД Индонезии Ретно Марсуди сообщила, что министры стран, входящих в G7, отказались принимать участие в гала-ужине во время встречи G20 из-за присутствия там Лаврова.