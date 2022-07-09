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Главный претендент на пост премьера Британии отказался выдвигаться

Глава Минобороны Бен Уоллес решил сосредоточиться на своих обязанностях министра и обеспечении безопасности страны. Во время опроса среди членов Консервативной партии Уоллес получил больше всего голосов
Бен Уоллес
Бен Уоллес (Фото: Carl Court / Getty Images)

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес, который, согласно опросу YouGov был фаворитом в борьбе за место премьер-министра Великобритании после отставки Бориса Джонсона, решил не выдвигаться на этот пост. Об этом Уоллес написал в Twitter.

«После тщательного рассмотрения и обсуждения с коллегами и родными я принял решение не участвовать в борьбе за место лидера Консервативной партии. Я очень благодарен всем коллегам-парламентариям и остальным членам [партии], которые обещали мне поддержку», — написал министр.

Он признался, что решение далось ему нелегко, но пояснил, что сейчас он сосредоточен на текущей работе и обеспечении безопасности Великобритании. Уоллес пожелал удачи всем кандидатам и выразил надежду на то, что члены правительства смогут в скором времени вернуться к вопросам, для решения которых они были выбраны на должности.

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Опрос YouGov, который проводился среди членов Консервативной партии, показал, что Уоллес является наиболее вероятным кандидатом на место уходящего в отставку Бориса Джонсона. В опросе участвовали 716 тори. Он проводился после того, как СМИ начали сообщать об уходе премьера (6–7 июля), до официального объявления. Членов партии спрашивали, кого бы они хотели видеть лидером Консервативной партии и следующим главой правительства в случае, если Джонсон все-таки уйдет.

По его итогам Уоллес набрал 13% голосов и занял первое место. На втором месте оказалась младший министр по торговым отношениям Пенни Мордонт (12%). На третьем с 10% — Риши Сунак, который ушел в отставку с должности министра финансов после последнего скандала, связанного с Джонсоном. Министр иностранных дел Лиз Трасс, чью кандидатуру также называли в связи с будущим назначением премьера, получила 8%. 12% опрошенных консерваторов выбрали ответ «никого из вышеперечисленных» (в рамках опроса предлагались кандидатуры 12 членов правительства).

Как писал РБК, Уоллес набрал популярность среди консерваторов за счет решительных действий в рамках поддержки Украины. Он также позволял себе довольно резкие высказывания в адрес России и президента Владимира Путина. Так, он заявлял, что «взгляд Путина на себя и мир — это синдром маленького мужчины, взгляд мачо».

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Саммари

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Министр также назвал «катастрофической» операцию на Украине и утверждал, что если бы она проводилась под его руководством, его бы уволили, а британское правительство — свергли.

Представитель российского президента Дмитрий Песков называл слова Уоллеса «хамством» и «низким уровнем и личной, и политической культуры».

Борис Джонсон подал в отставку 7 июля на фоне скандала из-за его кадровых назначений. Он разразился после того, как стало известно о пьяном дебоше и домогательствах к мужчинам в элитном клубе для консерваторов со стороны заместителя главного организатора партии Криса Пинчера. Последний извинился и подал в отставку. Тогда же появилась информация о том, что Джонсон, назначая Пинчера на высокие должности, знал о расследовании о домогательствах в отношении него.

Джонсон будет исполнять свои обязанности до сентября.

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Мария Лисицына Мария Лисицына
Бен Уоллес Великобритания премьер-министр
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