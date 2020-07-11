Политика , 11 июл, 04:30
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Трамп подписал указ о сокращении тюремного срока своему экс-советнику
Президент США Дональд Трамп подписал указ о смягчении наказания своему бывшему советнику Роджеру Стоуну, который был приговорен к тюремному сроку за дачу ложных показаний. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
«В свете вопиющих фактов и обстоятельств, связанных с его несправедливым преследованием, арестом и судебным процессом, президент решил смягчить приговор. <...> Роджер Стоун теперь свободный человек» — говорится в сообщении.
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