Трамп подписал указ о сокращении тюремного срока своему экс-советнику

Президент США Дональд Трамп подписал указ о смягчении наказания своему бывшему советнику Роджеру Стоуну, который был приговорен к тюремному сроку за дачу ложных показаний. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«В свете вопиющих фактов и обстоятельств, связанных с его несправедливым преследованием, арестом и судебным процессом, президент решил смягчить приговор. <...> Роджер Стоун теперь свободный человек» — говорится в сообщении.

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