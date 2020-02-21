Трамп заявил об «очень хороших шансах» на оправдание экс-советника Стоуна

Бывший советник президента США Дональда Трампа Роджер Стоун, приговоренный к 3,3 годам тюремного заключения за дачу ложных показаний перед конгрессом в ходе расследования дела о «вмешательстве» России в выборы 2016 года, имеет очень хорошие шансы на то, чтобы быть оправданным. Об этом сообщил американский лидер, выступая на мероприятии в Лас-Вегасе, передает The Hill.

«Я очень внимательно слежу за этим и хочу, чтобы он проявился в полной мере, потому что, по моему мнению, у Роджера очень хорошие шансы на освобождение», — сказал Трамп.

Глава государства отметил, что со Стоуном обращались очень несправедливо.

20 февраля Федеральный суд в Вашингтоне приговорил 67-летнего Стоуна к 3,3 годам тюремного заключения за дачу ложных показаний, попытки помешать расследованию со стороны Конгресса США и запугивание свидетеля. Помимо тюремного срока (40 месяцев) ему также назначили штраф в размере $20 тыс. и 24 месяца испытательного срока. Обвинение требовало назначить Стоуну от семи до девяти лет тюрьмы.

После победы Трампа в 2016 году на президентских выборах расследованием возможного вмешательства России в американские выборы занималась комиссия под руководством спецпрокурора Роберта Мюллера. Расследование проводилось в течение двух лет и было завершено в апреле 2019 года.

В итоговом докладе Мюллер отметил, что вмешательство осуществлялось через социальные сети и с помощью хакерских атак. При этом спецпрокурор привел ряд эпизодов, в которых действия президента Трампа могли быть интерпретированы как попытки воспрепятствования правосудию. Установить факт сговора между избирательным штабом Трампа и Россией комиссии не удалось. В Москве неоднократно отрицали обвинения о причастности России к вмешательству.