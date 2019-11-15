Присяжные признали экс-советника Трампа виновным во лжи конгрессу

Президент США назвал это решение проявлением двойных стандартов. Роджеру Стоуну грозит до 50 лет тюремного заключения

Роджер Стоун (Фото: Yara Nardi / Reuters)

Присяжные в федеральном суде в Вашингтоне признали бывшего советника президента Дональда Трампа Роджера Стоуна виновным по нескольким пунктам обвинения. Как сообщает издание Politico, присяжные посчитали, что Стоун намеренно лгал конгрессменам, расследовавшим возможное вмешательство России в президентские выборы в 2016 году, а также пытался заблокировать дачу показаний одним из свидетелей.

Дело против Стоуна было открыто, как только выяснилось, что он говорил неправду по поводу своего взаимодействия c WikiLeaks, когда сайт занимался публикацией материалов, украденных при взломе электронной базы писем Национального комитета Демократической партии, сообщает Fox News. Защита Стоуна при этом утверждала, что обвинение против бывшего помощника Трампа следует снять, потому что расследование касалось вмешательства России в выборы, а не того, чем занималась Wikileaks.

Однако присяжные с этими доводами не согласились. Тем более что выступившие на суде свидетели рассказывали, что Стоун неоднократно хвастался, что у него был свой источник, близкий к основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу.

Что касается попытки оказать давление на свидетеля, то Стоуну припомнили его общение с радиоведущим Рэнди Кредико (у которого якобы были связи в Wikileaks). Сторона обвинения утверждала, что перед дачей показаний Кредико Стоун в разговоре с ним произнес фразу из фильма «Крестный отец 2», запугав его. Адвокаты, в свою очередь, указывали, что фраза была сказана в шутку, а Стоун произнес ее во время дружеского разговора.

Предполагается, что окончательный приговор Стоуну будет вынесен в начале февраля. Как пишет Washington Post, максимальный срок наказания, который может грозить экс-советнику Трампа, — 50 лет тюрьмы.

Дональд Трамп, комментируя в Twitter решение присяжных, заявил, что вердикт в отношении Стоуна является очередным проявление политики двойных стандартов. По его словам, стоит задаться вопросом, не врали ли кандидат от демократов на выборах Хиллари Клинтон, бывший глава ЦРУ Ричард Бреннан и сам Роберт Мюллер.