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Четыре прокурора взяли самоотвод в деле экс-советника Трампа Стоуна

Все четыре прокурора по делу Роджера Стоуна (экс-советник президента США Дональда Трампа, которому вменяют дачу ложных показаний и препятствование ходу расследования предполагаемого вмешательства России в выборы президента США 2016 года — ред. РБК) взяли самоотвод после вмешательства минюста. Об этом сообщает Bussines Insider со ссылкой на материалы дела.

В частности, от дела устранились прокуроры Джонатан Крэвис, Аарон Зелински, Адам Джед и Майкл Марандо.

Накануне обвинение попросило приговорить Стоуна к сроку от семи до девяти лет тюрьмы. Президент США Дональд Трамп, комментируя предложенный приговор, назвал его «ужасным и нечестным». «Настоящие преступления совершались с другой стороны, а с ними ничего не делается. Нельзя допустить извращения правосудия!» — написал американский лидер на своей странице в Twitter.

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В ноябре 2019 года федеральный суд в Вашингтоне признал  виновным Роджера Стоуна по нескольким пунктам обвинения. Дело против экс-советника американского президента открыли после того, как стало известно, что Стоун лгал относительно своего взаимодействия c WikiLeaks, когда сайт занимался публикацией материалов, украденных при взломе электронной базы писем Национального комитета Демократической партии. При этом защита Стоуна утверждала, что обвинение против бывшего помощника Трампа следует снять, потому что расследование касалось вмешательства России в выборы, а не того, чем занималась Wikileaks. Однако присяжные с этими доводами не согласились. Тем более что выступившие на суде свидетели рассказывали, что Стоун неоднократно хвастался, что у него был свой источник, близкий к основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу. Дональд Трамп, комментируя решение присяжных, сообщил в своем Twitter, что вердикт в отношении Стоуна является очередным проявление политики двойных стандартов.

В январе 2019 года  Стоуна арестовали. Ему предъявили обвинения в даче ложных показаний перед конгрессом США, препятствовании и подделке свидетельских показаний в ходе расследования прокурора Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в выборы президента США 2016 года.

Теги: Дональд Трамп, советник, прокуроры, самоотвод
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