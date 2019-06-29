Путин предложил спокойно решать вопрос с арестованными моряками с Украины

Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос возвращения задержанных у Керченского пролива украинских моряков нужно решать спокойно. Об этом он сообщил на пресс-конференции после саммита G20 в японской Осаке.

«Мы спокойно в рабочем режиме этот вопрос решим», — сказал он на пресс-конференции, которую транслировал телеканал РБК.

По его словам, Россия понимает, что украинские моряки просто исполняли приказ, однако они нарушили российское законодательство. Путин добавил, что в связи с этим нужно разобраться с проблемой «в рабочем режиме». Президент отметил, что у Москвы также есть вопросы по задержанным на Украине.

Ранее в июне глава МИД Украины Павел Климкин рассказал, что Москва планирует передать Киеву украинских моряков и корабли до решения суда. На своей странице в Facebook он опубликовал снимки дипломатической переписки между Россией и Украиной.