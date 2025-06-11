Следствие попросило отправить Шлосберга под домашний арест

Следствие просит отправить Шлосберга под домашний арест по делу о повторной дискредитации армии, сообщили в «Яблоке». Политика задержали накануне после обысков. По этой статье Шлосбергу грозит до пяти лет заключения.

Лев Шлосберг (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости)

Следствие просит отправить заместителя председателя «Яблока» Льва Шлосберга (внесен в реестр иностранных агентов) под домашний арест, сообщила РБК зампред псковского отделения партии Яна Иванова.

Днем 10 июня пресс-служба партии «Яблоко» сообщила, что Следственный комитет возбудил против Шлосберга уголовное дело о повторной дискредитации армии (ч. 1 ст. 280.3 УК). Политику грозит до пяти лет лишения свободы.

Дело против Шлосберга завели из-за его дебатов с историком Юрием Пивоваровым (также внесен в список иноагентов), в которых «политик отстаивал позицию необходимости скорейшего прекращения огня», рассказали в пресс-службе «Яблока».

По версии следствия, 12 января Шлосберг «совершил публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России», разместив в соцсети «Одноклассники» ролик с дебатами на канале «Живой гвоздь». Сам Шлосберг утверждал, что не размещал видео и не администрирует страницу.

10 июня в квартирах политика и его 96-летнего отца Марка Шлосберга, а также в офисе псковского отделения «Яблока» прошли обыски. «Изъята вся техника», — отметили в партии. В тот же день Шлосберга отправили в изолятор временного содержания.

До этого политика дважды штрафовали по административной статье о дискредитации армии. Кроме того, в октябре 2024 года дома у Шлосберга прошли обыски в связи с уголовным делом об уклонении от исполнения обязанностей иноагента (ч. 2 ст. 330.1 УК; до пяти лет лишения свободы). Суд неоднократно штрафовал его за отсутствие маркировки. В январе политику предъявили обвинение по этому делу и избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Минюст внес Шлосберга в реестр иноагентов в июне 2023 года. Ведомство объяснило решение тем, что он выступал против военной операции на Украине, участвовал в создании и распространении материалов иноагентов, а также распространял «недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике».

Шлосберг в разговоре с РБК сказал, что находится «у себя на родине» и не планирует «совершенно ничего менять в своей жизни». Решения Минюста об иноагентах он назвал «глубокой патологией российского государства».