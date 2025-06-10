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Политика ,  
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К Льву Шлосбергу пришли с обыском

Обыск связан с уголовным делом по статье о дискредитации российской армии, сообщил RT. В 2024-м политика дважды привлекали к административной ответственности по этой статье

К заместителю главы «Яблока» и руководителю псковского отделения партии Льву Шлосбергу (внесен в реестр иноагентов) пришли с обыском, сообщает RT.

Обыск связан с уголовным делом по статье о дискредитации российской армии. В 2024 году Шлосберга дважды привлекали к административной ответственности по этой статье.

В октябре 2024 года также прошли обыски дома у Шлосберга. В Следственном комитете сообщили, что против него заведено уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента — ч. 2 ст. 330.1 УК (максимальное наказание — до двух лет лишения свободы).

В «Яблоке» заявили, что свою вину Шлосберг не признал и исполняет все требования законодательства, связанные с внесением в реестр иноагентов.

В псковское отделение «Яблока» в том же месяце также пришли с обысками. В партии тогда сообщили, что в ходе обыска изымаются офисная техника и личные ноутбуки сотрудников.

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Теги
Дарья Лебедева
Политики партия Яблоко обыски Лев Шлосберг
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