Против Шлосберга возбудили уголовное дело о повторной дискредитации армии

Против зампреда «Яблока» Шлосберга завели дело о повторной дискредитации армии. Политику грозит до пяти лет лишения свободы

Лев Шлосберг (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Следственный комитет возбудил уголовное дело о повторной дискредитации армии против заместителя главы «Яблока» и руководителя псковского отделения партии Льва Шлосберга (внесен в реестр иноагентов). Об этом сообщила пресс-служба партии «Яблоко».

«Против Льва Шлосберга возбудили уголовное дело о повторной «дискредитации армии» из-за дебатов с историком Юрием Пивоваровым (также внесен Минюстом в список иноагентов), в которых политик отстаивал позицию необходимости скорейшего прекращения огня», — говорится в сообщении.

Речь идет об уголовном деле по ч. 1 ст. 280.3 Уголовного кодекса (повторная дискредитация армии). Политику грозит до пяти лет лишения свободы.

Утром 10 июня RT сообщило, что к Шлосбергу пришли с обыском из-за дела по статье о дискредитации российской армии. РБК обратился за комментарием к Шлосбергу, его адвокату Виталию Исакову и помощнику Александру Титову, а также направил запрос в СУ СК России по Псковской области.

В «Яблоке» уточнили, что обыск прошел в квартире Шлосберга и его жены Жанны, силовики также обыскали квартиру 96-летнего отца политика Марка Шлосберга и офис псковского отделения «Яблока». «Изъята вся техника», — отметили в партии.

Сейчас заместитель главы «Яблока» находится в следственной части УВД и ожидает допроса вместе с адвокатом Владимиром Даниловым.

По версии следствия, 12 января Шлосберг «совершил публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России», разместив в соцсети «Одноклассники» ролик с дебатами на канале «Живой гвоздь» между ним и Пивоваровым. Сам он утверждает, что не размещал ролик и не администрирует эту страницу в «Одноклассниках».

В прошлом году суд дважды оштрафовал замглавы «Яблока» по административной статье о дискредитации армии. Кроме того, осенью дома у Шлосберга также прошли обыски в связи с уголовным делом об уклонении от исполнения обязанностей иноагента (ч. 2 ст. 330.1 УК). Суд неоднократно штрафовал его за отсутствие маркировки.

В «Яблоке» тогда заявили, что свою вину Шлосберг не признал и исполняет все требования законодательства, связанные с внесением в реестр иноагентов.

Политик попал в реестр иноагентов летом 2023 года. Минюст обосновал это критикой действий России на Украине, участием в создании и распространении материалов иностранных агентов, «распространением недостоверной информации о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике».