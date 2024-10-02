 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

СК объяснил обыски у Льва Шлосберга

СК: Лев Шлосберг стал подозреваемым по делу об отсутствии маркировки иноагента
Политика подозревают в уклонении от исполнения обязанностей иноагента, сообщил СК. Против него возбуждено дело. Утром у него и его 95-летнего отца прошли обыски

СК объяснил обыски у Льва Шлосберга
Video

Глава псковского отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг (признан Минюстом иноагентом) подозревается в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, сообщает региональное управление Следственного комитета в телеграм-канале.

Против него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 330.1 УК. По версии следствия, политик, будучи неоднократно привлеченным к административной ответственности за отсутствие маркировки иноагента, «повторно осуществил публичное распространение материалов без указания на то, что они созданы или распространены иностранным агентом.

«В настоящее время проводятся обыски и иные следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы и установление всех обстоятельств совершенного преступления», — говорится в сообщении.

Шлосберга оштрафовали из-за репоста обращения Шварценеггера к россиянам
Политика
Лев Шлосберг

Утром 2 октября в квартире Шлосберга в Пскове прошли обыски. Их также провели у 95-летнего отца политика, сообщила РБК жена Шлосберга Жанна.

В пресс-службе «Яблока» сообщили, что он находится на допросе, его жена уточнила, что Шлосберг не был задержан.

В феврале этого года Псковский городской суд за один день дважды оштрафовал его из-за отсутствия маркировки иноагента в общей сложности на 60 тыс. руб.

Шлосберг попал в список иноагентов летом прошлого года. В разговоре с РБК он говорил, что находится «у себя на родине» и не собирается «совершенно ничего менять в своей жизни», а внесение в реестр иноагентов называл «глубокой патологией российского государства».

Иран запустил порядка 500 ракет по Израилю. Следите за новостями в Telegram 

Умер Вячеслав Добрынин

Стало известно, насколько подорожает ЖКУ для россиян до 2027 года

Как выбрать вино в магазине

С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?

Ирина Винер покинула руководство федерации гимнастики

Die Zeit узнала, что Шольц готовится к разговору с Путиным

Назван топ-10 застройщиков по объемам строительства в Москве и России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Елена Чернышова
Лев Шлосберг уголовное дело иноагенты обыски
Материалы по теме
Суд отклонил иск Дмитрия Муратова об исключении из иноагентов
Политика
На Татьяну Фельгенгауэр завели дело из-за отсутствия маркировки иноагента
Политика
Журналиста Романа Баданина оштрафовали за посты без плашки иноагента
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 октября
EUR ЦБ: 103,65 (-0,52) Инвестиции, 01 окт, 18:04 Курс доллара на 2 октября
USD ЦБ: 93,36 (+0,14) Инвестиции, 01 окт, 18:04
Президент Грузии не подписала пакет законопроектов о запрете ЛГБТПолитика, 12:38
ТАСС узнал о зачистке группировок ВСУ в УгледареПолитика, 12:29
Володин заявил о планах принять пять законов о миграции до конца годаПолитика, 12:27
Забудьте «учил, но не выучил»: как освоить любые навыки быстро и навсегдаPro, 12:25
Бывший хоккеист «Молота» погиб в зоне военной операции в 27 летСпорт, 12:18
Минобороны сообщило о взятии под контроль села на подступах к СеверскуПолитика, 12:14
В Пакистане заявили о готовности торговать по бартеру с ЛУКОЙЛомПолитика, 12:12
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Росавиация порекомендовала ограничить полеты над Ближним ВостокомОбщество, 12:10
Захарова оценила роль США как миротворца на Ближнем ВостокеПолитика, 12:08
«3 по цене 2» или «для избранных»: как продвигать эконом, middle, премиумPro, 12:07
Москва выделит почти ₽0,5 млрд на поддержку сервисов такси и каршерингаГород, 12:00
9 октября пройдет конференция TG Market Conf 2024РБК Франшизы, 11:58
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 11:52
СК объяснил обыски у Льва ШлосбергаПолитика, 11:51