СК объяснил обыски у Льва Шлосберга
Глава псковского отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг (признан Минюстом иноагентом) подозревается в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, сообщает региональное управление Следственного комитета в телеграм-канале.
Против него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 330.1 УК. По версии следствия, политик, будучи неоднократно привлеченным к административной ответственности за отсутствие маркировки иноагента, «повторно осуществил публичное распространение материалов без указания на то, что они созданы или распространены иностранным агентом.
«В настоящее время проводятся обыски и иные следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы и установление всех обстоятельств совершенного преступления», — говорится в сообщении.
Утром 2 октября в квартире Шлосберга в Пскове прошли обыски. Их также провели у 95-летнего отца политика, сообщила РБК жена Шлосберга Жанна.
В пресс-службе «Яблока» сообщили, что он находится на допросе, его жена уточнила, что Шлосберг не был задержан.
В феврале этого года Псковский городской суд за один день дважды оштрафовал его из-за отсутствия маркировки иноагента в общей сложности на 60 тыс. руб.
Шлосберг попал в список иноагентов летом прошлого года. В разговоре с РБК он говорил, что находится «у себя на родине» и не собирается «совершенно ничего менять в своей жизни», а внесение в реестр иноагентов называл «глубокой патологией российского государства».
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