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Политика ,  
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Тамбовский губернатор сообщил об отражении массовой атаки дронов

В Котовске Тамбовской области минувшей ночью отразили массовую атаку беспилотников, сообщил врио губернатора Евгений Первышов.

В результате падения одного из сбитых дронов произошел пожар, его потушили. По словам главы региона, никто не пострадал.

«Получаю все оперативные доклады от главы Котовска Алексея Плахотникова, МЧС и силовых структур», — написал Первышов, добавив, что «ситуация находится под контролем».

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Фото:Сергей Булкин / NEWS.ru / РБК

Котовск уже попадал под атаку беспилотников. В ночь на 11 января дроны врезались в два многоквартирных дома, пострадали семь человек, но госпитализация не потребовалась. В двух пятиэтажках были выбиты стекла и повреждены балконы.

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Авторы
Наталия Анисимова Наталия Анисимова, Полина Мартынова Полина Мартынова
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