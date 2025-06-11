Тамбовский губернатор сообщил об отражении массовой атаки дронов
В Котовске Тамбовской области минувшей ночью отразили массовую атаку беспилотников, сообщил врио губернатора Евгений Первышов.
В результате падения одного из сбитых дронов произошел пожар, его потушили. По словам главы региона, никто не пострадал.
«Получаю все оперативные доклады от главы Котовска Алексея Плахотникова, МЧС и силовых структур», — написал Первышов, добавив, что «ситуация находится под контролем».
Котовск уже попадал под атаку беспилотников. В ночь на 11 января дроны врезались в два многоквартирных дома, пострадали семь человек, но госпитализация не потребовалась. В двух пятиэтажках были выбиты стекла и повреждены балконы.
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