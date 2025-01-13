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Военная операция на Украине ,  
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При атаке дронов в Котовске повреждения получили более 100 квартир

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В результате атаки БПЛА на Котовск в Тамбовской области в ночь на 11 января были повреждены десять многоквартирных домов и семь торговых объектов. Об этом сообщил глава города Алексей Плахотников на оперативном совещании, прошедшем под руководством врио главы Тамбовской области Евгения Первышова.

Как сообщил Плахотников, повреждения получили 118 квартир, в зданиях необходимо заменить 204 оконных блока и 52 балкона. Он уточнил, что первичные работы по ликвидации последствий были выполнены, а жители пострадавших квартир разместились у своих родственников и знакомых.

«Сейчас проводится экспертиза повреждений, после чего начнутся восстановительные работы. По предварительным оценкам, потребуется чуть больше двух недель, чтобы заменить все оконные блоки», — отметил глава Котовска.

Он уточнил, что атаковавшие город дроны несли заряд взрывчатки примерно в 10 кг.

Дроны врезались в два жилых дома в Котовске
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Фото:PervyshovEA / Telegram

Российские регионы регулярно подвергаются атакам БПЛА после начала военной операции. Ранним утром 8 января дроны атаковали Саратовскую область. Обломки сбитых БПЛА упали на промышленный объект в Энгельсе, в результате чего произошло возгорание. В ходе тушения пожара погибли два сотрудника МЧС, еще один получил ранения.

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Тамбовская область БПЛА атака Военная операция на Украине
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