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Военная операция на Украине ,  
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В Котовске ввели режим чрезвычайной ситуации после атаки дронов

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: PervyshovEA / Telegram
Фото: PervyshovEA / Telegram

Режим чрезвычайной ситуации ввели в городе Котовске Тамбовской области, который накануне подвергся атаке дронов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает пресс-служба правительства региона.

«В Котовске на местном уровне введен режим чрезвычайной ситуации», — говорится в сообщении.

В настоящее время в городе устраняют последствия недавней атаки, для этого депутаты горсовета увеличили финансирование программы по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

СК завел дело о теракте после попадания дронов в пятиэтажки в Котовске
Политика
Фото:PervyshovEA / Telegram

Атака беспилотников ВСУ на город произошла в субботу, 11 января. Тогда дроны врезались в два многоквартирных дома, из-за чего пострадали семь человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте (п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ).

Как сообщало в тот день Минобороны, над регионом в ночь на 11 января уничтожили два дрона.

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Тамбовская область дроны чрезвычайная ситуация
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