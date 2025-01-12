В Котовске ввели режим чрезвычайной ситуации после атаки дронов
Режим чрезвычайной ситуации ввели в городе Котовске Тамбовской области, который накануне подвергся атаке дронов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает пресс-служба правительства региона.
«В Котовске на местном уровне введен режим чрезвычайной ситуации», — говорится в сообщении.
В настоящее время в городе устраняют последствия недавней атаки, для этого депутаты горсовета увеличили финансирование программы по ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Атака беспилотников ВСУ на город произошла в субботу, 11 января. Тогда дроны врезались в два многоквартирных дома, из-за чего пострадали семь человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте (п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ).
Как сообщало в тот день Минобороны, над регионом в ночь на 11 января уничтожили два дрона.
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