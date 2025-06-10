В аэропорту Тамбова ввели ограничения на полеты
Аэропорт Тамбова (Донское) временно не принимает и не выпускает рейсы, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Временные ограничения на их прием и выпуск введены также в аэропорту Тамбов», — написал он в своем телеграм-канале. Меры ввели для обеспечения безопасности полетов, уточнил Кореняко.
Ранее по аналогичной причине временно ограничил свою работу также аэропорт Калуги (Грабцево). Кореняко сообщил об этом в 23:25 мск.
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