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Политика ,  
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В аэропорту Тамбова ввели ограничения на полеты

Аэропорт Тамбова (Донское) временно не принимает и не выпускает рейсы, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Временные ограничения на их прием и выпуск введены также в аэропорту Тамбов», — написал он в своем телеграм-канале. Меры ввели для обеспечения безопасности полетов, уточнил Кореняко.

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Ранее по аналогичной причине временно ограничил свою работу также аэропорт Калуги (Грабцево). Кореняко сообщил об этом в 23:25 мск.

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Полина Харчевникова
Росавиация Тамбов аэропорты ограничения
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