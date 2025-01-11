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Военная операция на Украине ,  
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Семь человек пострадали при попадании дронов в дома в Тамбовской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Ночью врио губернатора сообщил, что дроны врезались в два многоквартирных дома в Котовске. В пятиэтажных домах выбиты стекла и повреждены балконы, уточнил потом он. Минобороны заявило, что два дрона были перехвачены над регионом
Фото: PervyshovEA / Telegram
Фото: PervyshovEA / Telegram

Из-за атаки дронов в двух многоэтажках в Котовске Тамбовской области пострадали семь человек, сообщил в телеграм-канале врио главы региона Евгений Первышов.

«По уточненной информации, пострадавших семеро — у троих порезы от осколков разбившихся окон, еще четверо пожаловались на повышенное давление. Всем оказана необходимая помощь, госпитализация не потребовалась», — рассказал он.

В двух пятиэтажных домах выбиты стекла и повреждены балконы. Эвакуация жителей не понадобилась, уточнил он.

Минобороны отчиталось об уничтожении 85 дронов над Россией за ночь
Политика

Первышов заверил, что «ситуация под контролем, все службы отработали оперативно и четко».

В ночь на 11 января врио губернатора сообщил, что беспилотники врезались в два многоквартирных дома в Котовске. По его словам, несколько человек получили ранения осколками стекол, дома были повреждены незначительно.

Утром в Минобороны заявили, что два дрона были перехвачены над Тамбовской областью. Всего за ночь в России перехватили и сбили 85 беспилотников. Большая часть, 31 дрон, была уничтожена над акваторией Черного моря, сообщило ведомство.

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Юлия Волкова Юлия Волкова, Елена Чернышова
Тамбовская область беспилотники Военная операция на Украине
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