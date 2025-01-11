Семь человек пострадали при попадании дронов в дома в Тамбовской области
Из-за атаки дронов в двух многоэтажках в Котовске Тамбовской области пострадали семь человек, сообщил в телеграм-канале врио главы региона Евгений Первышов.
«По уточненной информации, пострадавших семеро — у троих порезы от осколков разбившихся окон, еще четверо пожаловались на повышенное давление. Всем оказана необходимая помощь, госпитализация не потребовалась», — рассказал он.
В двух пятиэтажных домах выбиты стекла и повреждены балконы. Эвакуация жителей не понадобилась, уточнил он.
Первышов заверил, что «ситуация под контролем, все службы отработали оперативно и четко».
В ночь на 11 января врио губернатора сообщил, что беспилотники врезались в два многоквартирных дома в Котовске. По его словам, несколько человек получили ранения осколками стекол, дома были повреждены незначительно.
Утром в Минобороны заявили, что два дрона были перехвачены над Тамбовской областью. Всего за ночь в России перехватили и сбили 85 беспилотников. Большая часть, 31 дрон, была уничтожена над акваторией Черного моря, сообщило ведомство.
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