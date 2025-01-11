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Военная операция на Украине ,  
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СК завел дело о теракте после попадания дронов в пятиэтажки в Котовске

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: PervyshovEA / Telegram
Фото: PervyshovEA / Telegram

СК завел дело о теракте после попадания украинских беспилотников по двум пятиэтажкам в Котовске Тамбовской области. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства. Дело возбуждено по п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК.

«В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению», — заявили в ведомстве.

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Политика
Фото:PervyshovEA / Telegram

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