СК завел дело о теракте после попадания дронов в пятиэтажки в Котовске
СК завел дело о теракте после попадания украинских беспилотников по двум пятиэтажкам в Котовске Тамбовской области. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства. Дело возбуждено по п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК.
«В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению», — заявили в ведомстве.
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