Telegraph узнал о попытке Германии сократить помощь Украине через фонд ЕС

Берлин просит учесть миллиарды долларов, выделенных Киеву на военную помощь в рамках двусторонних отношений, а Париж предлагает сконцентрироваться на «общих закупках» у европейских производителей оружия

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Германия стремится сократить сумму своего взноса на помощь Украине в рамках Европейского фонда мира (EPF), говорится в документе, который оказался в распоряжении The Telegraph.

Фонду необходимо учитывать миллиарды долларов военной помощи, которые Германия выделила Украине в рамках двустороннего сотрудничества, говорится в конфиденциальном «неофициальном документе», где описывается позиция Берлина, указывает издание.

В еще одном документе, с которым ознакомилась газета, Франция выступает за прекращение поставок оружия через EPF из запасов государств — членов ЕС и предлагает сосредоточиться на «общих закупках» у европейских производителей оружия.

Европейский фонд мира (European Peace Facility, EPF) был создан в марте 2021 года в целях «сохранения мира, предотвращения конфликтов и укрепления международной безопасности». Его общий бюджет на период 2021–2027 годов составляет €12 млрд. С начала военной операции фонд предоставил Киеву оружие на €4,5 млрд. Государства ЕС получают компенсацию через эту структуру за оказание военной помощи Украине.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в июле предложил создать в рамках EPF специальный фонд на €20 млрд для финансирования поставок оружия, боеприпасов и другой военной помощи Украине, выделяя до €5 млрд в год в течение четырех лет.

Германия как крупнейшая экономика ЕС вносит четверть от всего бюджета EPF. Берлин жаловался, что страны Евросоюза злоупотребляют схемой работы фонда, отправляя старое оружие на Украину и используя компенсации для модернизации своих вооруженных сил, отмечает издание.

Выделение €20 млрд Украине в ближайшие четыре года обсуждалось на министерской встрече ЕС в Люксембурге в октябре. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто называл подход Брюсселя «провоенным» и выступал против этого. Боррель тогда же указывал, что Будапешт блокирует выделение восьмого транша помощи Киеву на €500 млн.

Россия неоднократно критиковала военную помощь Украине со стороны западных стран. Официальный представитель МИДа Мария Захарова называла EPF «Европейским фондом войны». Президент Владимир Путин заявлял, что, поставляя вооружения Украине, Запад переходит все красные и даже бордовые линии.