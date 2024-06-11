Nikkei раскрыло схему с фондом G7 для поддержки Украины

Предлагается, что фонд будет оказывать помощь Украине в виде пожертвований. О его создании лидеры ЕС договорятся позже на этой неделе. Кремль предупреждал, что изъятие активов станет «солидным гвоздем в гроб» экономики Запада

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Лидеры стран G7 намерены при поддержке Всемирного банка создать фонд поддержки Украины, куда пойдут доходы от замороженных российских активов, сообщает Nikkei.

США, Великобритания, Япония и другие страны будут делать взносы в фонд в виде кредитов, а для их погашения используют прибыль от инвестирования замороженных активов.

Фонд будет оказывать помощь Украине в виде пожертвований, поэтому страна не будет обязана возвращать деньги, пишет издание. Лидеры G7 намерены достичь соглашения по этому вопросу на встрече в Италии в четверг, 13 июня.

Общая сумма замороженных на Западе российских активов из-за военных действий на Украине составляет около $300 млрд. Более двух третей из них находится в ЕС, большинство — в бельгийской Euroclear. В 2023 году они принесли €4,4 млрд чистой прибыли, по оценкам Financial Times, к 2027 году общая прибыль может достичь €20 млрд.

В мае ЕС одобрил передачу доходов от замороженных российских активов Украине. В соответствии с планом, прибыль будут направлять раз в два года, 90% средств пойдут в Европейский фонд мира, еще 10% — на реализацию программ по поддержке Киева и восстановлению оборонной промышленности ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что первые €1,5 млрд доходов будут переведены Украине в июле.

В Кремле предупреждали, что изъятие замороженных активов России и ответные действия Москвы станут «солидным гвоздем в гроб» западной экономики. «У нас есть замороженные деньги на счетах С, есть активы, мы тоже получаем доходы. Будет решение — аналогично поступим, зеркально абсолютно», — заявлял глава Минфина Антон Силуанов.