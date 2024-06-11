В Польше арестовали десять человек, заподозренных в диверсиях

Диверсии на территории Польши могут повториться, заявил Туск и назвал работу в сфере безопасности приоритетом для властей страны

За последние недели арестованы десять человек, непосредственно причастные к диверсиям в Польше. Об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск на встрече с воеводами (губернаторами) в Белостоке, передаютWiadomosci.

«У нас есть основания полагать, что это не последние события такого рода», — сказал он. По словам Туска, диверсии могут повториться. Он не уточнил, о каких именно диверсиях идет речь.

Премьер Польши предупредил глав регионов, что сейчас они должны быть готовы к очень напряженной работе в области безопасности.

«Сегодня не может быть другого приоритета ни для центральной власти, ни для правительства, ни для Европейского Союза, ни для региональных, местных, государственных, местных органов власти, кроме безопасности в широком смысле», — подчеркнул Туск.

В середине мая Туск говорил, что Варшава заподозрила девятерых человек в совершении диверсий по «заказу российских спецслужб». По его словам, это касается избиений, поджогов и попыток поджога. Речь идет о наемниках, «иногда это люди из криминального мира, это касается граждан Украины, Белоруссии и Польши», — сказал польский премьер.

Позже Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) сообщило о задержании трех человек — двух граждан Белоруссии и одного польского гражданина — по делу о подготовке диверсий. В частности их обвиняют в поджогах зданий в разных частях Польши. Они были задержаны 27 мая в Варшаве, в городе Прушкув и Поморском воеводстве.

В том же месяце Financial Times со ссылкой на представителей европейских разведывательных служб писала, что Россия готовит взрывы, поджоги и нанесение ущерба инфраструктуре на территории Европы.

«Не похоже на какой-то серьезный материал. Очередные такие голословные обвинения в адрес нашей страны», — сказал в ответ на эту публикацию пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, таких обвинений в адрес страны становится все больше. В апреле Кремль опровергал сообщения европейских СМИ о подготовке Москвой диверсией на энергетических объектах Европы.