Взорвавшийся в Польше завод производил оружие для Украины

Взорвавшийся в Польше завод Mesko производил оружие и боеприпасы для Украины

На заводе Mesko выпускают ПЗРК Piorun и 125-мм снаряды для ВСУ. Утром 10 июня на предприятии произошел взрыв, погиб один из сотрудников

Фото: mesko.com.pl

Польский оружейный завод Mesko, на котором прогремел взрыв, производил оружие для украинской армии. Об этом сообщается на сайте производственного комплекса.

В 2022 году завод заключил с США сделку по продаже сотен штук переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) Piorun для поставки Украине.

В 2023 году Mesko отчитался о запуске совместного с Украиной производства 125-мм танковых боеприпасов для поставок ВСУ. Тогда компания сообщила, что поставляет Киеву малокалиберные боеприпасы и ракетные заряды, а украинская армия уже оснащена ПЗРК Piorun, «надежность которых неоднократно подтверждалась в ходе продолжающегося вооруженного конфликта в этой стране».

Завод расположен в Свентокшиском воеводстве на юго-востоке Польши. Предприятие принадлежит Polska Grupa Zbrojeniowa (Polish Armaments Group). Завод в 2024 году отпраздновал столетие. В прошлом веке там производилась в том числе гражданская продукция, включая велосипеды, подшипниковые станки, текстильные машины и ткацкие станки, счетные машины, электронные калькуляторы и др., а в начале 1990-х прошел процесс реструктуризации и производство вновь сконцентрировалось на выпуске оружия.

Мощный взрыв произошел в заводском центре ракетного топлива утром 10 июня. Погиб 59-летний сотрудник предприятия. За последние три года на заводе произошло еще два взрыва. В обоих случаях комиссия исключала фактор диверсии.

Весной в Европе прозвучали обвинения в адрес России в подготовке диверсий и поджогов. В частности, польский премьер Дональд Туск сообщил об аресте девяти подозреваемых в диверсиях на территории республики, которые те должны были совершить «по запросу российских служб». В качестве примера он привел «довольно громкий случай» во Вроцлаве, где пресекли «попытку поджога завода по производству красок, рядом с которым находился химический завод». Позднее были задержаны еще трое предполагаемых диверсантов.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что подобные обвинения «голословны» и их становится все больше.