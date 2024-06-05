Главком ВСУ Сырский: ситуация на харьковском и купянском направлениях сложная

Главком ВСУ рассказал о сложной ситуации на фронте в Харьковской области

Фото: Инна Вареница / Reuters

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил в своем телеграм-канале о сложной ситуации на харьковском и купянском направлениях.

По его словам, российские войска продолжают наступление на кураховском, покровском, купянском, харьковском направлениях. «Кроме того, [противник] проводит активные штурмовые действия в Волчанске и на подступах к Часову Яру с целью овладения и взятия под контроль этих двух населенных пунктов», — написал генерал.

Сырский пояснил, что на фронте «в целом ситуация остается сложной из-за высокой интенсивности боевых действий и широкого использования противником бронетехники, значительного количества управляемых авиационных бомб».

Министерство обороны России в сводке от 5 июня сообщило, что войска улучшили положение в районе населенных пунктов Веселое, Графское и Волчанск Харьковской области.

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