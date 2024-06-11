Бывший главный коммунальщик Минобороны получил 9 лет колонии за взятку
Бывший начальник филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» (ЦЖКУ) Минобороны Сергей Харитонов осужден на девять лет колонии строгого режима, сообщает пресс-служба московских судов.
Он также на пять лет лишен права заниматься управленческой, организационно-распорядительной деятельностью и административно-хозяйственными функциями в госструктурах. Его бывший заместитель Роман Митюрев приговорен к восьми годам колонии строгого режима.
Харитонова обвиняли по делу о получении взятки на сумму 65 млн руб. (ч. 6 ст. 290 УК). Дело завели полтора года назад, тогда же его арестовали. Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ писал, что Харитонов и его заместитель попались на взятке при реализации закрытого конкурса на оказание услуг по энергосбережению и повышению энергоэффективности ведомственной котельной.
Прокуратура просила назначить ему 12 лет колонии.
Адвокаты Харитонова настаивали, что обвинение полагается на «голословные, ничем не подтвержденные слова взяткодателя», а обвиняемый «таких денег в жизни не видел». Защита просила оправдать фигурантов, те вину не признали.
Ведомство, которым руководил Харитонов, занимается предоставлением коммунальных услуг (снабжение газом, водой, отоплением и ремонтом) учреждений Минобороны и воинских частей. С прошлого года ЦЖКУ возглавляет Алексей Шерлыгин.
До руководства ЦЖКУ Харитонов работал в администрации Сергиева Посада в должности заместителя руководителя города по ЖКХ.
В последние месяцы фигурантами дел о крупных взятках и мошенничестве стали ряд высокопоставленных чиновников Минобороны:
- замминистра Тимур Иванов;
- начальник управления кадров Юрий Кузнецов;
- бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов;
- начальник управления департамента по обеспечению гособоронзаказа Владимир Вертелецкий;
- суд также арестовал заместителя начальника Генштаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина.