Бывший главный коммунальщик Минобороны получил 9 лет колонии за взятку

Харитонова и его заместителя подозревали в получении взятки на ₽65 млн, суд дал ему 9 лет вместо запрашиваемых 12. Он вину не признал, защита подчеркивала, что обвинение строится на «голословных» утверждениях

Бывший начальник филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» (ЦЖКУ) Минобороны Сергей Харитонов осужден на девять лет колонии строгого режима, сообщает пресс-служба московских судов.

Он также на пять лет лишен права заниматься управленческой, организационно-распорядительной деятельностью и административно-хозяйственными функциями в госструктурах. Его бывший заместитель Роман Митюрев приговорен к восьми годам колонии строгого режима.

Харитонова обвиняли по делу о получении взятки на сумму 65 млн руб. (ч. 6 ст. 290 УК). Дело завели полтора года назад, тогда же его арестовали. Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ писал, что Харитонов и его заместитель попались на взятке при реализации закрытого конкурса на оказание услуг по энергосбережению и повышению энергоэффективности ведомственной котельной.

Прокуратура просила назначить ему 12 лет колонии.

Адвокаты Харитонова настаивали, что обвинение полагается на «голословные, ничем не подтвержденные слова взяткодателя», а обвиняемый «таких денег в жизни не видел». Защита просила оправдать фигурантов, те вину не признали.

Ведомство, которым руководил Харитонов, занимается предоставлением коммунальных услуг (снабжение газом, водой, отоплением и ремонтом) учреждений Минобороны и воинских частей. С прошлого года ЦЖКУ возглавляет Алексей Шерлыгин.

До руководства ЦЖКУ Харитонов работал в администрации Сергиева Посада в должности заместителя руководителя города по ЖКХ.

В последние месяцы фигурантами дел о крупных взятках и мошенничестве стали ряд высокопоставленных чиновников Минобороны: