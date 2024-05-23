 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Замначальника Генштаба арестовали по делу о взятке

Замначальника Генштаба Вадима Шамарина арестовали по делу о взятке
Генерал-лейтенант Шамарин также является начальником Главного управления связи Вооруженных сил. Ему грозит от восьми до пятнадцати лет
Вадим Шамарин
Вадим Шамарин (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Начальник Главного управления связи Вооруженных сил и заместитель начальника Генштаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин был арестован, сообщили РБК в 235-ом гарнизонном военном суде. Ему вменяют получение взятки в особо крупном размере.

«22 мая Шамарину была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Статья часть 6 ст. 290 УК (получение взятки)», — сказали в суде.

Часть 6 этой статьи подразумевает получение взятки должностным лицом в особо крупном размере и предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

О задержании Шамарина по делу о махинациях ранее сообщили источники «Коммерсанта». Собеседник газеты в правоохранительных органах уточнил, что по уголовному делу о предполагаемых махинациях у генерала прошел обыск. По его результатам Шамарина доставили на допрос в Главное военное следственное управление СКР.

Шамарин родился в 1971 году в Таганроге. Окончил Новочеркасское высшее военное командное училище связи, Военную академию связи. С 1992 года проходил воинскую службу на должностях от командира взвода дистанционного управления радиоцентра до начальника узла связи бригады связи (узловой) Дальневосточного военного округа. В 2010 году Шамарин занял должность начальника связи — заместителя начальника штаба Восточного военного округа по связи. С 2021 года является начальником Главного управления связи Вооруженных сил России — заместителем главы Генштаба. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

«Коммерсантъ» узнал о задержании замначальника Генштаба
Политика
Вадим Шамарин

За последний месяц в России были арестованы несколько высокопоставленных военных, среди них — заместитель министра обороны России Тимур Иванов, начальник кадрового управления военного ведомства Юрий Кузнецов и бывший командующий 58-й армией Южного военного округа Иван Попов.

Иванова задержали в конце апреля по делу о получении взятки в 1,185 млрд руб. По версии следствия, фирмы Минобороны «безвозмездно выполняли строительно-ремонтные работы на объектах, якобы принадлежащих Иванову». Его отстранили от должности, свою вину он не признал.

Кузнецова обвиняют в получении взяток на общую сумму 30,5 млн руб. от предпринимателя Лёвы Мартиросяна. По версии следствия, генерал помог Мартиросяну заключить госконтракты и договоры с Краснодарским высшим военным училищем имени генерала армии С. М. Штеменко (КВВУ) на оказание гостиничных услуг на 372 млн руб. Это произошло в 2021–2023 годах, когда Кузнецов был начальником 8-го управления Генштаба вооруженных сил. При обыске у него нашли деньги на сумму более 100 млн руб., золотые монеты, коллекционные часы и «предметы роскоши», сообщал СК.

Генерал-майора Ивана Попова арестовали 17 мая по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Его защита заявила о невиновности экс-командующего 58-й армии.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Туризм

Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма

СберПро Медиа Промышленность

Рекордная цена:  как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса

СберПро Медиа Транспорт

В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире

СберПро Медиа Интересное

Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях

СберПро Медиа Интересное

Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы

СберПро Медиа Промышленность

Барометр отрасли: химическая промышленность

СберПро Медиа Финансы

Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API

СберПро Медиа Интересное

Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации  в команде

СберПро Медиа Промышленность

Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии

СберПро Медиа Интересное

Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Андрей Гатинский, Илья Пламенев Илья Пламенев, Ольга Ваганова Ольга Ваганова
Вадим Шамарин взятка Генштаб суд Валерий Герасимов
Материалы по теме
«Коммерсантъ» узнал о задержании замначальника Генштаба
Политика
Путин заявил об отсутствии планов по изменениям в Генштабе
Политика
Суд решил не допрашивать сожительницу замминистра обороны Иванова
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 23 мая
EUR ЦБ: 97,9 (-0,4) Инвестиции, 22 мая, 17:18 Курс доллара на 23 мая
USD ЦБ: 90,19 (-0,22) Инвестиции, 22 мая, 17:18
Войти в сеть: предприниматели предпочитают открывать сетевые магазины РБК Франшизы, 10:29
НКК и «Росатом» будут развивать российскую PLM-систему для машиностроения Отрасли, 10:26
Совдир «Норникеля» предложил не платить финальные дивиденды за 2023 год Инвестиции, 10:23
В ДНР задержали двоих жителей Мариуполя за шпионаж в пользу Украины Политика, 10:22
«РИА Новости» узнало про переоформление машин гражданской жены Иванова Политика, 10:21
Дело о крупнейших в истории России взятках дошло до суда Политика, 10:21
Пять схем, которые налоговая сейчас ищет в сделках Pro, 10:18
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Волатильность криптовалют снизилась в ожидании решений по новым ETF Крипто, 10:15
Замначальника Генштаба арестовали по делу о взятке Политика, 10:10
Госкорпорация «Ростех» представила серию импортозамещающих новинок Пресс-центр, 10:04
Байден предложит статус основного союзника вне НАТО африканской стране Политика, 10:03
В Териберке построят необычный храм из стекла и дерева Недвижимость, 10:00
«Иван Грозный». Как жесткий СЕО сделал JPMorgan главным банком в США Pro, 10:00
Кибер-патрулирование: как «этичные хакеры» меняют правила игры Компании, 10:00