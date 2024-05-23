Замначальника Генштаба арестовали по делу о взятке

Генерал-лейтенант Шамарин также является начальником Главного управления связи Вооруженных сил. Ему грозит от восьми до пятнадцати лет

Вадим Шамарин (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Начальник Главного управления связи Вооруженных сил и заместитель начальника Генштаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин был арестован, сообщили РБК в 235-ом гарнизонном военном суде. Ему вменяют получение взятки в особо крупном размере.

«22 мая Шамарину была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Статья часть 6 ст. 290 УК (получение взятки)», — сказали в суде.

Часть 6 этой статьи подразумевает получение взятки должностным лицом в особо крупном размере и предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

О задержании Шамарина по делу о махинациях ранее сообщили источники «Коммерсанта». Собеседник газеты в правоохранительных органах уточнил, что по уголовному делу о предполагаемых махинациях у генерала прошел обыск. По его результатам Шамарина доставили на допрос в Главное военное следственное управление СКР.

Шамарин родился в 1971 году в Таганроге. Окончил Новочеркасское высшее военное командное училище связи, Военную академию связи. С 1992 года проходил воинскую службу на должностях от командира взвода дистанционного управления радиоцентра до начальника узла связи бригады связи (узловой) Дальневосточного военного округа. В 2010 году Шамарин занял должность начальника связи — заместителя начальника штаба Восточного военного округа по связи. С 2021 года является начальником Главного управления связи Вооруженных сил России — заместителем главы Генштаба. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

За последний месяц в России были арестованы несколько высокопоставленных военных, среди них — заместитель министра обороны России Тимур Иванов, начальник кадрового управления военного ведомства Юрий Кузнецов и бывший командующий 58-й армией Южного военного округа Иван Попов.

Иванова задержали в конце апреля по делу о получении взятки в 1,185 млрд руб. По версии следствия, фирмы Минобороны «безвозмездно выполняли строительно-ремонтные работы на объектах, якобы принадлежащих Иванову». Его отстранили от должности, свою вину он не признал.

Кузнецова обвиняют в получении взяток на общую сумму 30,5 млн руб. от предпринимателя Лёвы Мартиросяна. По версии следствия, генерал помог Мартиросяну заключить госконтракты и договоры с Краснодарским высшим военным училищем имени генерала армии С. М. Штеменко (КВВУ) на оказание гостиничных услуг на 372 млн руб. Это произошло в 2021–2023 годах, когда Кузнецов был начальником 8-го управления Генштаба вооруженных сил. При обыске у него нашли деньги на сумму более 100 млн руб., золотые монеты, коллекционные часы и «предметы роскоши», сообщал СК.

Генерал-майора Ивана Попова арестовали 17 мая по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Его защита заявила о невиновности экс-командующего 58-й армии.