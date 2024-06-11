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Общество ,  
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Бывшего директора оборонного завода приговорили за разглашение гостайны

Директор одного из крупнейших оборонных предприятий России показал не имевшим доступа к гостайне конфиденциальный документ, ему грозило до четырех лет колонии, но он отделался условным сроком
Фото: Максим Кимерлинг / ТАСС
Фото: Максим Кимерлинг / ТАСС

Бывшего директора «Пермского порохового завода» Олега Миргородского приговорили к двум годам лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком по делу о разглашении государственной тайны, передает «Коммерсантъ».

Во время одного из совещаний Миргородский показал сотрудникам порохового завода секретный документ, однако некоторые из присутствующих не имели нужного допуска к гостайне, рассказывали источники издания. По их словам, директор не отрицал фактических обстоятельств дела, но сперва не соглашался с квалификацией своих действий, однако на допросе признал вину. Миргородский попросил назначить ему штраф, прокуратура попросила двухлетний условный срок, суд поддержал позицию ведомства.

По этой статье (ч. 1 ст. 283 УК) директору грозило лишение свободы сроком до четырех лет.

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Здание ФСБ в Москве

«Пермский пороховой завод» образован в 1934 году с производства взрывчатки для горнорудных работ, в годы Второй мировой войны он выпускал порох, заряды для крупнокалиберной артиллерии и заряды для РСЗО «Катюша».

Сейчас, как утверждается на сайте предприятия, завод специализируется на выпуске лакокрасочных изделий, однако на странице с поиском персонала завод называется «одним из крупнейших российских предприятий оборонно-промышленного комплекса», который производит «не одну сотню современных систем вооружения, превосходящих мировые аналоги». Сейчас завод выпускает заряды к реактивным системам залпового огня «Град» и «Смерч», комплексам ПВО, уточняет госагентство ТАСС.

Против завода введены санкции США, Евросоюза и Великобритании. В 2023 году завод передали «Ростеху».

Осенью 2022 года на производстве произошел пожар. Трое сотрудников погибли: двое слесарей-ремонтников и прессовщик пятого разряда, а мастера участка госпитализировали в тяжелом состоянии. Как выяснил «Коммерсантъ», сотрудники работали над ­экспериментальным изделием, перед пожаром произошло короткое замыкание.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
оборонный завод лишение свободы Пермь Пермский край разглашение гостайны пороховой завод

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

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Открыть счет

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