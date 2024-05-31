Бывшему главному коммунальщику Минобороны запросили 12 лет за взятку

Сергея Харитонова и его подчиненного обвиняют в получении взятки на 65 млн руб. Он возглавлял структуру, в задачи которой входит предоставление коммунальных услуг учреждениям Минобороны

Сергей Харитонов (Фото: Иван Водопьянов / «Коммерсантъ»)

Гособвинение попросило назначить бывшему начальнику филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» (ЦЖКУ) Минобороны Сергею Харитонову 12 лет колонии строгого режима по делу о получении взятки на сумму 65 млн руб. (ч. 6 ст. 290 УК), сообщают «Ведомости».

Экс-чиновнику также требуют на десять лет запретить заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих и административно-хозяйственных функций, и назначить штраф в размере однократной суммы взятки. Бывшему заместителю Харитонова Роману Митюреву просят дать десять лет колонии.

Дело против Харитонова было заведено осенью 2022 года, тогда же его арестовали. Расследованием занималось Главное военное управление Следственного комитета. Фабулу дела официально не раскрывали. Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ писал, что чиновники попались на взятке при реализации закрытого конкурса на оказание услуг по энергосбережению и повышению энергоэффективности ведомственной котельной.

Сторона защиты заявляла, что обвинение основано на «голословных, ничем не подтвержденных словах взяткодателя», и Харитонов «таких денег в жизни не видел». Адвокаты просили оправдать фигурантов. Сами они не признают вину. Приговор должны вынести 5 июня.

В задачи ЦЖКУ входит предоставление коммунальных услуг (электро-, водо-, тепло- и газоснабжение, ремонт) учреждениям Минобороны и воинским частям, его филиалы есть во всех видах, родах, округах и флотах Вооруженных сил России. С 2023 года структуру возглавляет Алексей Шерлыгин.

Харитонов до прихода в ЦЖКУ работал в администрации Сергиева Посада в должности заместителя руководителя города по ЖКХ.

За последние месяцы несколько высокопоставленных чиновников Минобороны стали фигурантами дел о взятках: замминистра Тимур Иванов, начальник управления кадров Юрий Кузнецов, бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов, начальник управления департамента по обеспечению гособоронзаказа Владимир Вертелецкий. Также суд арестовал заместителя начальника Генштаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина.