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Военная операция на Украине ,  
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Москалькова сообщила об обнаружении 46 пленных военных по ее запросу

МККК обнаружил 46 пленных военных по запросу Москальковой, 19 из них возвращены
Сюжет
Военная операция на Украине
19 из них были возвращены в ходе обменов, уточнила омбудсмен в докладе по итогам работы за 2023 год. В последний раз Москва и Киев обменивались пленными 31 мая по формуле «75 на 75»
Фото: Paula Bronstein / Getty Images
Фото: Paula Bronstein / Getty Images

Делегация Международного комитета Красного Креста (МККК) в России установила местонахождение 46 военнослужащих, находящихся в плену, по запросу уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, говорится в докладе омбудсмена о ее работе за 2023 год (.pdf).

«При координации Минобороны России делали все возможное, чтобы вернуть раненых и попавших в плен военнослужащих. Так, по запросам уполномоченного региональной делегацией МККК в Российской Федерации и Республике Беларусь было установлено местонахождение 46 военнослужащих, находящихся в плену, из которых 19 были возвращены в ходе обменных процессов», — говорится в нем.

Минобороны сообщило о посредничестве ОАЭ при обмене пленными с Украиной
Политика
Фото:Александр Легкий / Global Look Press

В последний раз Москва и Киев обменивались пленными 31 мая. Тогда в Россию вернулись 75 пленных, взамен Украине передали столько же. В тот же день российской стороне отдали 45 тел российских военных, а украинской — 212. В феврале Москва и Киев провели обмен пленными по формуле «100 на 100».

В мае Москалькова заявила о приостановке обмена пленными на несколько месяцев из-за Украины. Омбудсмен в том же месяце просила Киев забрать 500 своих пленных в рамках обмена. Она утверждала, что на протяжении нескольких месяцев не удается добиться, чтобы украинская сторона забрала военнослужащих, поскольку «военное руководство не торопится вернуть их родным и близким, выставляя все новые надуманные условия».

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Авторы
Теги
Елена Чернышова
Татьяна Москалькова обмен пленными МККК

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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