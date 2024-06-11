Москалькова сообщила об обнаружении 46 пленных военных по ее запросу

19 из них были возвращены в ходе обменов, уточнила омбудсмен в докладе по итогам работы за 2023 год. В последний раз Москва и Киев обменивались пленными 31 мая по формуле «75 на 75»

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Делегация Международного комитета Красного Креста (МККК) в России установила местонахождение 46 военнослужащих, находящихся в плену, по запросу уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, говорится в докладе омбудсмена о ее работе за 2023 год (.pdf).

«При координации Минобороны России делали все возможное, чтобы вернуть раненых и попавших в плен военнослужащих. Так, по запросам уполномоченного региональной делегацией МККК в Российской Федерации и Республике Беларусь было установлено местонахождение 46 военнослужащих, находящихся в плену, из которых 19 были возвращены в ходе обменных процессов», — говорится в нем.

В последний раз Москва и Киев обменивались пленными 31 мая. Тогда в Россию вернулись 75 пленных, взамен Украине передали столько же. В тот же день российской стороне отдали 45 тел российских военных, а украинской — 212. В феврале Москва и Киев провели обмен пленными по формуле «100 на 100».

В мае Москалькова заявила о приостановке обмена пленными на несколько месяцев из-за Украины. Омбудсмен в том же месяце просила Киев забрать 500 своих пленных в рамках обмена. Она утверждала, что на протяжении нескольких месяцев не удается добиться, чтобы украинская сторона забрала военнослужащих, поскольку «военное руководство не торопится вернуть их родным и близким, выставляя все новые надуманные условия».