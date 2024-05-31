Россия и Украина обменялись пленными
Россия и Украина обменялись пленными. Об этом сообщило Минобороны России.
В Россию вернулись 75 пленных, которым «в плену грозила смертельная опасность», заявили в ведомстве. Военно-транспортными самолетами их доставят в Москву «для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России». Военным оказывают также психологическую помощь.
Взамен Украине также передали 75 человек.
В ведомстве указали, что при возвращении российских военных из плена посредником выступили Объединенные Арабские Эмираты.
В тот же день Россия и Украина обменялись телами погибших: одной стороне вернули 45 тел российских военных, другой — 212 тел украинских военнослужащих, сообщил РБК депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции.
Последний раз Россия и Украина обменивались пленными в феврале по формуле «100 на 100».
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