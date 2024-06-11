В Северной Осетии разбился Су-34

Истребитель рухнул во время тренировочного полета, пилоты погибли, сообщает Минобороны. По предварительной версии, причиной стала техническая неисправность

Российский истребитель Су-34 упал в горной местности в Северной Осетии, экипаж погиб, сообщает Минобороны.

Борт выполнял плановый учебно-тренировочный полет. По предварительной версии, он рухнул из-за технической неисправности.

«Самолет упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет», — добавили в министерстве.

Телеграм-канал Baza сообщал со ссылкой на очевидцев, что неизвестный летательный аппарат ударился о скалу в районе села Горный Дзуарикау, это произошло около полуночи. Это село находится между Владикавказом и Южной Осетией.

Минобороны ранее не раз докладывало о крушении истребителей, в том числе, Су-34. В частности, в прошлом году по одному самолету этой модели упало в мае в Брянской области и сентябре в Воронежской. Осенью 2022 года Су-34 упал в жилом квартале Ейска, что привело к пожару в девятиэтажном доме. Причиной крушения в Минобороны назвали возгорание одного из двигателей при взлете.