 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Политика ,  
0 

В Северной Осетии разбился Су-34

Минобороны сообщило о крушении Су-34 в горах Северной Осетии
Истребитель рухнул во время тренировочного полета, пилоты погибли, сообщает Минобороны. По предварительной версии, причиной стала техническая неисправность

Российский истребитель Су-34 упал в горной местности в Северной Осетии, экипаж погиб, сообщает Минобороны.

Борт выполнял плановый учебно-тренировочный полет. По предварительной версии, он рухнул из-за технической неисправности.

«Самолет упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет», — добавили в министерстве.

Меняйло назвал цель сбитых над Северной Осетией беспилотников
Политика
Сергей Меняйло

Телеграм-канал Baza сообщал со ссылкой на очевидцев, что неизвестный летательный аппарат ударился о скалу в районе села Горный Дзуарикау, это произошло около полуночи. Это село находится между Владикавказом и Южной Осетией.

Минобороны ранее не раз докладывало о крушении истребителей, в том числе, Су-34. В частности, в прошлом году по одному самолету этой модели упало в мае в Брянской области и сентябре в Воронежской. Осенью 2022 года Су-34 упал в жилом квартале Ейска, что привело к пожару в девятиэтажном доме. Причиной крушения в Минобороны назвали возгорание одного из двигателей при взлете.

Кредит наличными в

СТАВКИ СНИЖЕНЫ
НА -4%

Оформить

А ещё… Вернем кешбэк до 25 000 рублей!

Оформить

Оформите заявку на vtb.ru или в офисе банка

Оформить

ВТБ. Всё получится!

Оформить

Реклама. Рекламодатель Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. 0+
Общее снижение ставок с 05.03.24 и с 28.04.24 г. ПСК 13,900–44,300%, ставка 3,9–32,8% годовых с услугой «Ваша низкая ставка». 

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Су-34 Северная Осетия

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
В Индии разбился истребитель. Видео
Политика
В Португалии на авиашоу столкнулись советские самолеты Як-52. Видео
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 11 июня
EUR ЦБ: 95,64 (-1,05) Инвестиции, 10 июн, 16:33 Курс доллара на 11 июня
USD ЦБ: 88,99 (+0,23) Инвестиции, 10 июн, 16:33
Попова рассказала, когда ожидается рост заболеваемости COVID-19 Общество, 07:13
В Северной Осетии разбился Су-34 Политика, 07:09
Гудбай, Дубай. Почему у россиян не получается делать бизнес в ОАЭ Pro, 07:00
Как предприниматели на «упрощенке» будут платить НДС по особым правилам Экономика, 07:00
Суд объяснил отказ по иску ЦБ о санации на ₽284 млрд Финансы, 07:00
Маск пригрозил запретить устройства Apple в своих компаниях Технологии и медиа, 06:40
На Украине заработал первый совместный с Rheinmetall цех Политика, 06:33
В Гарварде назвали главный фактор счастья и долгой жизни
Читать
Крым продал активов украинских бизнесменов на ₽2,1 млрд Политика, 06:09
Адвокат Попова счел отправку в зону боев возможностью приостановить дело Политика, 06:06
Канал в Балтиморе открыли для судоходства после обрушения моста Общество, 05:37
NHK узнал содержание коммюнике по итогам саммита по Украине в Швейцарии Политика, 05:30
Судно Канады зайдет в порт Гаваны после прибытия российских кораблей Политика, 05:06
Эксперты нашли в соцсетях «серые» схемы аренды самокатов Технологии и медиа, 05:01
Группа жителей Белгорода записала обращение с просьбой построить укрытие Общество, 04:37