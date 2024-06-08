Минобороны сообщило о первом сбитом в Северной Осетии беспилотнике
Системы ПВО сбили беспилотник самолетного типа над территорией Северной Осетии, сообщило Минобороны.
Аппарат нейтрализовали около 8:40.
Минобороны прежде не сообщало об уничтожении БПЛА в этом регионе.
Северная Осетия находится на значительном удалении от зоны боевых действий, регион и контролируемый украинской армией город Запорожье разделяет около 900 км по прямой.
В конце мая атакам украинских дронов подверглись Оренбургская область, Башкирия и Татарстан, между местами падения этих трех аппаратов и Украиной — боле 1 тыс. км.
Полеты беспилотников запрещены в 68 регионах России, в Алании запрет ввели в прошлом январе.
«Происшествия, происходящие с использованием дронов как в приграничных регионах России, так и во внутренних, дают основания делать выводы о том, что реальные риски немирного применения беспилотников на критически важных объектах инфраструктуры сегодня более чем возможны», — объяснял такое решение глава региона Сергей Меняйло. Он попросил относиться к этому не как к ущемлению прав, а как к необходимой мере.
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