В Воронежской области разбился Су-34
В Воронежской области потерпел крушение истребитель-бомбардировщик Су-34, два члена экипажа катапультировались, угрозы их жизни нет, сообщает Минобороны.
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