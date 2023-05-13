В Брянской области разбился Су-34

В Брянской области разбился сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34, пишут ТАСС со ссылкой на экстренные службы и телеграм-каналы «112», Baza, Mash.

«Су-34 упал недалеко от украинской границы. Судьба находившихся на борту устанавливается», — рассказа источник агентства.

Mash пишет, что на территории Клинцовского района введен план-перехват, там ведут розыск диверсантов, которые могбли сбить вертолет и истребитель.

Baza отмечает, что от места крушения истребителя до ранее рухнувшего в Брянской области вертолета — более 40 км.

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