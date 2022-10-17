Минобороны назвало причиной крушения Су-34 в Ейске возгорание двигателя
Причиной крушения российского истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске стало возгорание одного из двигателей, сообщило Минобороны России.
«По докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения самолета стало возгорание одного из двигателей при взлете. На месте падения Су-34 во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета», — заявили в оборонном ведомстве (цитата по ТАСС).
Ейск расположен на южном берегу Таганрогского залива, в северо-восточной части Азовского моря.
В Минобороны уточнили, что авария произошла после взлета самолета одного из военных аэродромов Южного военного округа, при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета. «Самолет упал в черте города Ейск. На месте падения Су-34 во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета», — подтвердили в ведомстве.
Рядом с местом падения расположен гипермаркет «Магнит». По словам представителя компании, сотрудники и покупатели гипермаркета «Магнит» и магазина «Магнит Косметик» эвакуированы, на текущий момент торговые объекты не пострадали.
"В результате произошел пожар в девятиэтажном доме. Огонь охватил сразу несколько этажей. Предварительно пострадало 17 квартир. Начали устанавливать пункт помощи для жильцов дома, всем окажем поддержку", - сообщили в пресс-службе администрации региона.
Как сообщил в телеграм-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, на месте происшествия работают экстренные службы. «Выехал в Ейский район. На месте уже работают экстренные службы — все краевые и районные пожарно-спасательные гарнизоны занимаются тушением огня», — написал глава региона.
Ранее сообщалось, что Су-34 разбился в жилом квартале в Ейске, в стоящем рядом многоквартирном доме возник пожар. Источник РБК, близкий к МЧС, сообщил, что информация о падении самолета Су-34 на многоэтажный жилой дом поступила в 18:25.
О крушении Су-34 военные сообщали в октябре 2020 года. Тогда авария произошла в Хабаровском крае, самолет разбился во время планового учебно-тренировочного полета, летчики успели катапультироваться. По заявлению пресс-службы Восточного военного округа, полет проводился без боекомплекта, а авария не привела к разрушениям на земле.
Еще одно происшествие с Су-34 случилось в том же регионе в конце июля 2018 года. Тогда самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на аэродроме Хурба в Хабаровском крае после отказа тормозного парашюта. Никто не пострадал.
Су-34 является многофункциональным фронтовым истребителем-бомбардировщиком, он может наносить удары на расстоянии 150-600 км от линии фронта. Самолет относят к поколению 4++, он был принят на вооружение в России в 2014 году.