Меняйло назвал цель сбитых над Северной Осетией беспилотников
Российские военные сбили над Моздоком в Северной Осетии три беспилотника, целью которых был военный аэродром. Об этом сообщил в телеграм-канале глава региона Сергей Меняйло.
«По предварительной информации БПЛА прилетели с украинской стороны. Их целью был военный аэродром. Жертв и разрушений нет», — написал он.
Минобороны сообщило этим утром только об одном сбитом беспилотнике самолетного типа в Северной Осетии, прежде ведомство не докладывало о нейтрализации дронов в этом регионе.
Северная Осетия находится на значительном удалении от зоны боевых действий, регион и контролируемый украинской армией город Запорожье разделяет около 900 км по прямой.
В конце мая атакам украинских дронов подверглись Оренбургская область, Башкирия и Татарстан, между местами падения этих трех аппаратов и Украиной — боле 1 тыс. км.
Запрет на полеты беспилотников в Северной Осетии действует полтора года, всего аналогичные ограничения введены в 68 российских регионах.
Подписав соответствующий указ, Меняйло объяснял: «Реальные риски не мирного применения беспилотников на критически важных объектах инфраструктуры сегодня более, чем возможны». Он просил относиться к этому не как к ущемлению прав, а как к необходимой мере.
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