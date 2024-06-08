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Военная операция на Украине ,  
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Меняйло назвал цель сбитых над Северной Осетией беспилотников

Меняйло: три дрона попытались атаковать военный аэродром в Северной Осетии
Сюжет
Военная операция на Украине
Военный аэродром в Моздоке стал целью для украинских БПЛА, но аппараты сбили, разрушений и погибших нет. Между Северной Осетией и позициями украинских войск около 900 км по прямой
Сергей Меняйло
Сергей Меняйло (Фото: Пётр Ковалев / ТАСС)

Российские военные сбили над Моздоком в Северной Осетии три беспилотника, целью которых был военный аэродром. Об этом сообщил в телеграм-канале глава региона Сергей Меняйло.

«По предварительной информации БПЛА прилетели с украинской стороны. Их целью был военный аэродром. Жертв и разрушений нет», — написал он.

Минобороны сообщило этим утром только об одном сбитом беспилотнике самолетного типа в Северной Осетии, прежде ведомство не докладывало о нейтрализации дронов в этом регионе.

Северная Осетия находится на значительном удалении от зоны боевых действий, регион и контролируемый украинской армией город Запорожье разделяет около 900 км по прямой.

В конце мая атакам украинских дронов подверглись Оренбургская область, Башкирия и Татарстан, между местами падения этих трех аппаратов и Украиной — боле 1 тыс. км.

Запрет на полеты беспилотников в Северной Осетии действует полтора года, всего аналогичные ограничения введены в 68 российских регионах.

Подписав соответствующий указ, Меняйло объяснял: «Реальные риски не мирного применения беспилотников на критически важных объектах инфраструктуры сегодня более, чем возможны». Он просил относиться к этому не как к ущемлению прав, а как к необходимой мере.

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