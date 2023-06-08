Пять человек погибли в результате разрушения Каховской ГЭС
Мэр Новой Каховки Леонтьев: пять человек погибли из-за разрушения ГЭС
Ситуация в Херсоне после разрушения Каховской ГЭС
Пять человек погибли после разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области. ОБ этом сообщил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев в эфире «Соловьев Live»
«Сегодня сообщили, что из семи человек, которые занимались выпасом скота, пятеро утонули. Сейчас занимаемся эвакуацией двух оставшихся», — сказал Леонтьев.
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