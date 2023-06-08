Пять человек погибли в результате разрушения Каховской ГЭС

Ситуация в Херсоне после разрушения Каховской ГЭС (Фото: Matthew Hatcher / ZUMA / ТАСС)

Пять человек погибли после разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области. ОБ этом сообщил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев в эфире «Соловьев Live»

«Сегодня сообщили, что из семи человек, которые занимались выпасом скота, пятеро утонули. Сейчас занимаемся эвакуацией двух оставшихся», — сказал Леонтьев.

Материал дополняется