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Разрушение Каховской ГЭС ,  
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Пять человек погибли в результате разрушения Каховской ГЭС

Мэр Новой Каховки Леонтьев: пять человек погибли из-за разрушения ГЭС
Ситуация в Херсоне после разрушения Каховской ГЭС
Ситуация в Херсоне после разрушения Каховской ГЭС (Фото: Matthew Hatcher / ZUMA / ТАСС)

 Пять человек погибли после разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области. ОБ этом сообщил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев в эфире «Соловьев Live»

«Сегодня сообщили, что из семи человек, которые занимались выпасом скота, пятеро утонули. Сейчас занимаемся эвакуацией двух оставшихся», — сказал Леонтьев.

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