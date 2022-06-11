Зеленский предупредил о риске свержения правительств из-за нехватки зерна

В некоторых странах взлетели цены на базовые продукты питания, это прямое следствие блокады украинских портов, откуда не могут вывезти зерно, уверен Зеленский. Он указал на риск падения правительств многих стран из-за голода *

Владимир Зеленский (Фото: Офіс Президента України)

Если зерно не сможет покинуть украинские порты, миру будет грозить политический хаос, а в азиатских и африканских странах начнется голод, первые проявления которого видны уже сейчас. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на Азиатском межправительственном саммите по безопасности Shangri-La Dialogue в Сингапуре. Трансляция шла на YouTube.

«Нехватка продовольствия непременно приведет к политическому хаосу, который может привести к свержению правительств многих стран, изгнанию множества политиков. Это уже происходит. Эта угроза становится очевидной при виде взлетевших цен на множество повседневных товаров в ряде стран», — сказал украинский лидер.

Зеленский также поблагодарил представителей других государств за оказанную Украине помощь, добавив, что эта поддержка также полезна и самим странам-донорам. Он пояснил: именно на полях сражений Украины решаются будущие правила этого мира и границы возможного.

В начале мая дефицит пшеницы с риском появления новых военных конфликтов в Африке связал глава итальянского МИДа Луиджи Ди Майо. «Мы рискуем политической нестабильностью, распространением террористических организаций и переворотами», — подчеркнул он тогда. По данным министра, из украинских портов не могут вывезти 30 млн т зерна.

По состоянию на начало мая на Украине скопилось 4,5 млн т зерна, которые не могли покинуть страну, такую оценку дали в ООН, призвав Россию разблокировать гавани и обеспечить безопасный проход кораблей. Уже к середине мая объемы заблокированного зерна достигли 20 млн т, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он призвал государства — члены ООН усилить давление на Россию, обвиняя ее в усугублении продовольственного кризиса. Блинкен добавил, что украинские фермы надевают каски и бронежилеты для сбора урожая.

В Кремле в ответ обвиняют в блокаде поставок зерна с Украины западные страны, которые предприняли «незаконные действия», подразумевая введенные против России и Белоруссии ограничительные меры. Представитель российского президента Дмитрий Песков подчеркивал: «Мы категорически не приемлем эти обвинения [в адрес России]».

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Президент Владимир Путин назвал обвинения в адрес Москвы попыткой переложить проблему «с больной головы на здоровую», поскольку неблагоприятная ситуация на мировом рынке продовольствия, по его словам, начала складываться еще до начала боевых действий на Украине. Россия будет готова обеспечить вывоз украинского зерна через подконтрольные ей порты, добавил он.