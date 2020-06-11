КС Латвии признал незаконным перевод частных вузов на латышский язык

Перевод частных вузов на государственный язык противоречит Конституции, заключил суд. Запрет на преподавание в них на иностранном языке нарушает право на образование и свободу, на научное творчество, отметили в КС

Участники ежегодной образовательной акции «Тотальный диктант» в Балтийской международной академии в городе Рига (Фото: Сергей Мелконов / РИА Новости)

Конституционный суд (КС) Латвии признал не соответствующим Конституции запрет на преподавание в частных вузах на негосударственном языке. Это нарушает право на образование и свободу научного творчества, сообщается на сайте КС.

«Нормы, требующие ведение учебных программ в частных высших учебных заведениях на государственном языке, не соответствует статьям 112 и 113 Конституции», — указано в сообщении.

Статья 112 указывает на право граждан Латвии бесплатно получить основное и среднее образования. Вторая статья вводит «свободу научного, художественного и иного творчества, а также защищает авторские и патентные права».

Как указывает суд, «право на образование на уровне высшего образования не может быть реализовано без академической свободы преподавателей и студентов и автономии образовательных учреждений», а указанные нормы его ограничивают.