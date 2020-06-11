КС Латвии признал незаконным перевод частных вузов на латышский язык
Конституционный суд (КС) Латвии признал не соответствующим Конституции запрет на преподавание в частных вузах на негосударственном языке. Это нарушает право на образование и свободу научного творчества, сообщается на сайте КС.
«Нормы, требующие ведение учебных программ в частных высших учебных заведениях на государственном языке, не соответствует статьям 112 и 113 Конституции», — указано в сообщении.
Статья 112 указывает на право граждан Латвии бесплатно получить основное и среднее образования. Вторая статья вводит «свободу научного, художественного и иного творчества, а также защищает авторские и патентные права».
Как указывает суд, «право на образование на уровне высшего образования не может быть реализовано без академической свободы преподавателей и студентов и автономии образовательных учреждений», а указанные нормы его ограничивают.