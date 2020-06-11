КС Латвии признал незаконным перевод частных вузов на латышский язык

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 июня
USD ЦБ: 68,62 (-0,06) Quote, 10 июн, 13:25
Курс евро на 11 июня
EUR ЦБ: 77,92 (+0,57) Quote, 10 июн, 13:25
Собянин пообещал не вводить карантин для приезжих из других регионов Общество, 19:39 Собянин назвал возможные сроки начала массовой вакцинации в Москве Общество, 19:27 МЧС заявило о невозможности определить масштабы ЧП по сводке из Норильска Общество, 19:24 Здоровье, работа и бюджет: как стать суперпапой РБК и STADA, 19:23 Мишустин подписал постановление об увеличении пособия по безработице Общество, 19:22 Минпросвещения назвало даты выдачи аттестатов выпускникам Общество, 19:19 Жена Кулькова сообщила о состоянии экс-игрока «Спартака» после операции Спорт, 19:19 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:17 Собянин посоветовал ограничить поездки в Москву гостям из регионов Общество, 19:15 В Нижегородской области отменили цифровые пропуска Общество, 19:10 События недели на рынках: ставка ФРС, решение ОПЕК, рекорды IT-гигантов Quote, 19:05 Работа Бэнкси, украденная в Париже, нашлась в Италии Стиль, 18:59 Собянин попросил московский бизнес оставить сотрудников на удаленке Общество, 18:48 Собянин посоветовал жителям Москвы не выходить из дома в праздники Общество, 18:46
Политика ,  
0 

КС Латвии признал незаконным перевод частных вузов на латышский язык

Перевод частных вузов на государственный язык противоречит Конституции, заключил суд. Запрет на преподавание в них на иностранном языке нарушает право на образование и свободу, на научное творчество, отметили в КС
Участники ежегодной образовательной акции «Тотальный диктант» в Балтийской международной академии в городе Рига
Участники ежегодной образовательной акции «Тотальный диктант» в Балтийской международной академии в городе Рига (Фото: Сергей Мелконов / РИА Новости)

Конституционный суд (КС) Латвии признал не соответствующим Конституции запрет на преподавание в частных вузах на негосударственном языке. Это нарушает право на образование и свободу научного творчества, сообщается на сайте КС.

«Нормы, требующие ведение учебных программ в частных высших учебных заведениях на государственном языке, не соответствует статьям 112 и 113 Конституции», — указано в сообщении.

Статья 112 указывает на право граждан Латвии бесплатно получить основное и среднее образования. Вторая статья вводит «свободу научного, художественного и иного творчества, а также защищает авторские и патентные права».

Как указывает суд, «право на образование на уровне высшего образования не может быть реализовано без академической свободы преподавателей и студентов и автономии образовательных учреждений», а указанные нормы его ограничивают.

Посольство осудило отмену обучения на языках нацменьшинств в Латвии
Политика

В то же время действующие нормы «усиливают роль государственного языка в высшем образовании», отметили в КС. Однако существуют и «более мягкие средства для достижения законной цели». В частности, в суде предложили провести комплексную оценку всех частных вузов, на основе которой им разрешат или запретят вести учебные программы на иностранных языках.

Согласно решению суда, Сейм должен доработать нормы языкового регулирования в частных вузах до 1 мая 2021 года.

В апреле 2018 года бывший тогда президентом Раймондс Вейонис утвердил перевод всех средних школ страны на латышский язык после 2021 года. Обучение на государственном языке позволит получить качественное образование и в будущем устроиться на работу в Латвии, пояснил он. Вейонис заверил, что у национальных меньшинств останется возможность развивать свою культуру и сохранять традиции, так как в начальной школе обучение на родном языке частично сохранят.

Против внесения поправок выступили представители русскоязычного меньшинства Латвии. В посольстве России в Риге тогда заявили, что власти проигнорировали как интересы большей части населения страны, так и международное законодательство о защите прав нацменьшинств.

В апреле 2019 года решение перевести школы нацменьшинств на латышский язык КС Латвии признал соответствующим Конституции.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Латвия, русский язык, Конституционный суд
Материалы по теме
В Риге прошла акция протеста против перевода образования на латышский
Политика
Мэр Риги оспорит перевод русских школ на латышский язык в суде
Общество
Посольство России в Латвии раскритиковало перевод школ на латышский язык
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter