КС Латвии признал конституционным перевод русских школ на латышский язык

Конституционный суд Латвии признал соответствующим Конституции перевод школ национальных меньшинств на латышский язык, сообщается на сайте суда.

«Поправки к закону об образовании» и «Поправки к закону об общем образовании» соответствуют второму предложению ст. 91 Конституции и ст. 114 Конституции», — говорится в решении суда.

В апреле 2018 года президент Латвии Раймондс Вейонис утвердил перевод всех средних школ в стране на латышский язык после 2021 года. По его словам, обучение на латышском языке позволит получить качественное образование и в дальнейшем устроиться на работу в Латвии. Президент заверил, что у нацменьшинств останется возможность развивать свою культуру, поскольку в начальных школах обучение на родном языке частично сохранят.

С критикой реформы выступали представители русскоязычного меньшинства, в Риге прошли акции протеста.