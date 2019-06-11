Кремль опроверг планы закрыть дело Голунова до «Прямой линии»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 64,52 -0,27 EUR Бирж. 73,02 -0,25 Brent 62,27 -0,97% USD Нал. 64,94 64,19 EUR Нал. 73,49 72,68 USD ЦБ 64,79 -0,25 EUR ЦБ 73,21 -0,05 EUR/USD 1,1319 +0,0003 BTC/USD Бирж. 7 947,35 -72,55 IMOEX 2 751,34 +0,32% RTSI 1 343,43 +0,58% DJIA 26 062,68 +0,30% Nasdaq 7 823,17 +1,05%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
AMD $40 (+18,52%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 09.06.20 Купить
Норникель ₽15 148,95 (+9,36%) прогноз Атон к 28.05.20 Купить
Евро/Доллар $1,16 (+2,5%) прогноз Commerzbank к 31.12.19 Купить
United Technologies $149 (+14,39%) прогноз Barclays Capital к 07.06.20 Купить
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
AMD $40 (+18,52%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 09.06.20 Купить
Норникель ₽15 148,95 (+9,36%) прогноз Атон к 28.05.20 Купить
Евро/Доллар $1,16 (+2,5%) прогноз Commerzbank к 31.12.19 Купить
United Technologies $149 (+14,39%) прогноз Barclays Capital к 07.06.20 Купить
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 11 июня
USD ЦБ: 64,79 (-0,25) Quote, 10 июн, 13:36
Курс евро на 11 июня
EUR ЦБ: 73,21 (-0,05) Quote, 10 июн, 13:36
Кремль опроверг планы закрыть дело Голунова до «Прямой линии» Политика, 12:40 Точка на карте: как бизнесу выжать максимум из геоданных Pro, 12:39 Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна Общество, 12:36 Волож предупредил о необходимости приспосабливаться к вниманию властей Технологии и медиа, 12:32 Путину доложили об акциях солидарности с журналистом Голуновым Общество, 12:30 Арктическая синергия: как добыть богатства Севера Партнерский материал, 12:30 Новые фигуранты дела о «грязной» нефти оказались работниками «Транснефти» Общество, 12:28 Зеленский покинул заседание Конституционного суда по роспуску Рады Политика, 12:23 Суд решил немедленно передать 10% акций банка «Восточный» Аветисяну Финансы, 12:15 Как защитить свою криптовалюту от мошенников Крипто, 12:15 Умер участник шоу «Голос» Сафиулин Общество, 12:06 Как связана российская швейная фабрика с мировыми брендами РБК и ВТБ, 12:04 Alibaba и Mail.Ru назвали будущих гендиректоров AliExpress Russia Бизнес, 11:55 Девять сенаторов осенью покинут Совет Федерации Политика, 11:47
Преследование Ивана Голунова ,  
0 
Кремль опроверг планы закрыть дело Голунова до «Прямой линии»
О том, что освободить журналиста в Кремле хотят до 20 июня, когда должна пройти прямая линия президента, сообщило издание «Проект»
Дмитрий Песков (Фото: Андрей Епихин / ТАСС)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию СМИ о том, что Кремль хочет урегулировать вопрос о преследовании специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова до 20 июня, когда должна пройти прямая линия президента. Об этом он заявил журналистам, передает корреспондент РБК.

«Я могу это опровергнуть. Никаких таких установок нет и быть не может», — сказал представитель главы государства.

Рассказывая о подготовке к прямой линии, Песков уточнил, что уже первые несколько сотен тысяч вопросов, которые прислали граждане, он уже проработал. По его словам, по ситуации вокруг ареста Ивана Голунова вопросы есть, однако «ими не засыпают», добавил он.

Фотогалерея 
Кто пришел к Никулинскому суду поддержать Ивана Голунова. Фоторепортаж

«Если будет актуальность сохраняться, разумеется, эти вопросы будут задаваться президенту», — заключил Песков.

Днем ранее издание «Проект» со ссылкой на источники сообщило о том, что Кремль хочет прекратить преследование журналиста до прямой линии с Владимиром Путиным, которая запланирована на 20 июня.

Материал дополняется.

Автор: Анна Трунина
Теги: Кремль, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Иван Голунов
Материалы по теме
Адвокаты журналиста Голунова обжаловали его домашний арест
Общество
Матвиенко заявила о взятии Чайкой дела Голунова под личный контроль
Политика
Адвокат заявил об отсутствии отпечатков Голунова на вещах из его дела
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter