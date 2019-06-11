Кремль опроверг планы закрыть дело Голунова до «Прямой линии»

О том, что освободить журналиста в Кремле хотят до 20 июня, когда должна пройти прямая линия президента, сообщило издание «Проект»

Дмитрий Песков (Фото: Андрей Епихин / ТАСС)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию СМИ о том, что Кремль хочет урегулировать вопрос о преследовании специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова до 20 июня, когда должна пройти прямая линия президента. Об этом он заявил журналистам, передает корреспондент РБК.

«Я могу это опровергнуть. Никаких таких установок нет и быть не может», — сказал представитель главы государства.

Рассказывая о подготовке к прямой линии, Песков уточнил, что уже первые несколько сотен тысяч вопросов, которые прислали граждане, он уже проработал. По его словам, по ситуации вокруг ареста Ивана Голунова вопросы есть, однако «ими не засыпают», добавил он.

«Если будет актуальность сохраняться, разумеется, эти вопросы будут задаваться президенту», — заключил Песков.