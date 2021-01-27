Матвиенко раскритиковала министра за молчание о «проблеме проблем»

Спикер Совфеда отчитала министра просвещения Кравцова после его выступления по теме реализации нацпроекта «Образование», указав на то, что он не упомянул среднее профобразование. «Считаю это проблемой проблем», — сказала она

Валентина Матвиенко (Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости)

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании верхней палаты парламента выступила со словами критики в адрес главы Минпросвещения Сергея Кравцова за отсутствие системного понимания целей национального проекта «Образование».

«Я не совсем удовлетворена, Сергей Сергеевич, вашим докладом и ответами на вопросы сегодня. Не получилось системного понимания, что такое национальный проект «Образование», какие цели стоят перед ним, как они будут достигнуты», — сказала она, обращаясь к министру (цитата по ТАСС).

По словам Матвиенко, в докладе Кравцова практически ничего не было сказано о среднем профессиональном образовании. «Считаю это проблемой проблем», — подчеркнула спикер Совфеда.

Как отметила Матвиенко, ее очень насторожил тот факт, что Кравцов слишком увлечен международными исследованиями качества образования в России. Она выразила мнение, что это не тот путь, по которому должен идти министр просвещения. «Я думаю, что у нас достаточно своих собственных сил, чтобы самим разобраться с качеством образования, что нужно делать для его повышения», — заявила Матвиенко, добавив, что в стране всегда гордились отечественной системой образования, которая была лучшей в мире и, по мнению спикера, сегодня таковой остается.