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Матвиенко раскритиковала министра за молчание о «проблеме проблем»

Спикер Совфеда отчитала министра просвещения Кравцова после его выступления по теме реализации нацпроекта «Образование», указав на то, что он не упомянул среднее профобразование. «Считаю это проблемой проблем», — сказала она
Валентина Матвиенко
Валентина Матвиенко (Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости)

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании верхней палаты парламента выступила со словами критики в адрес главы Минпросвещения Сергея Кравцова за отсутствие системного понимания целей национального проекта «Образование».

«Я не совсем удовлетворена, Сергей Сергеевич, вашим докладом и ответами на вопросы сегодня. Не получилось системного понимания, что такое национальный проект «Образование», какие цели стоят перед ним, как они будут достигнуты», — сказала она, обращаясь к министру (цитата по ТАСС).

По словам Матвиенко, в докладе Кравцова практически ничего не было сказано о среднем профессиональном образовании. «Считаю это проблемой проблем», — подчеркнула спикер Совфеда.

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Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

Как отметила Матвиенко, ее очень насторожил тот факт, что Кравцов слишком увлечен международными исследованиями качества образования в России. Она выразила мнение, что это не тот путь, по которому должен идти министр просвещения. «Я думаю, что у нас достаточно своих собственных сил, чтобы самим разобраться с качеством образования, что нужно делать для его повышения», — заявила Матвиенко, добавив, что в стране всегда гордились отечественной системой образования, которая была лучшей в мире и, по мнению спикера, сегодня таковой остается.

Председатель верхней палаты парламента предложила провести отдельную встречу сенаторов с Кравцовым по теме нацпроекта «Образование». Она считает, что Минпросвещения в некоторых случаях использует в своей работе технократический подход. «Вот сейчас мы во всех школах введем советника директора по воспитательной работе, у нас все будет хорошо с воспитанием — это очень поверхностный и неправильный подход», — сказала Матвиенко.

По ее словам, ведомству стоит стратегически посмотреть на проблемы образования и предложить реальные инструменты для их решения. «Мне бы очень не хотелось такого восприятия, что национальные проекты — это количество построенных школ и детских садов, это не так, не для этого национальный проект создавался», — заключила спикер Совфеда.

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Кравцов, отвечая на критику Матвиенко, пояснил, что он упомянул международный опыт в своем докладе лишь по причине того, чтобы в будущем «не совершать тех ошибок, которые уже сделаны и которые провоцируют на определенные шаги». «Отказаться от базового содержания образования, перейти на функциональную грамотность — это нельзя сделать, мы должны и обучать, и воспитывать», — сказал он.

Проект «Образование» — один из национальных проектов в России на период с 2019 по 2024 год. В феврале 2020 года его руководителем был назначен Кравцов. Среди его целей, в частности, обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования и дальнейшее вхождение России в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования. В структуру нацпроекта «Образование» входит девять федеральных проектов. На его реализацию выделены сотни миллиардов руб.

Автор
Михаил Юшков
Валентина Матвиенко нацпроекты Сергей Кравцов Минпросвещения Совет Федерации
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