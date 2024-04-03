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Кравцов заявил об отсутствии планов вносить новые изменения в ЕГЭ-2024

Кравцов: изменений в ЕГЭ в 2024 году больше не будет
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Никаких изменений в порядок проведения ЕГЭ в 2024 году больше не планируется, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

«Никаких других изменений здесь не планируется, все правила были утверждены в сентябре», — приводит его слова ТАСС.

Для пересдачи ЕГЭ будет выделено два резервных дня до приема в вузы
Общество
Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

В Рособрнадзоре 1 апреля сообщили, что в 2024 году до конца приема документов в вузы выпускникам предложат два резервных дня для пересдачи одного из ЕГЭ.

Такое изменение президент предложил ввести в февральском послании к Федеральному собранию.

Ранее выпускники могли пересдать в тот же год только обязательные ЕГЭ по русскому языку и математике, без которых не выдают аттестаты.

В 2024 году основной период ЕГЭ пройдет с 23 мая по 1 июля, досрочный — с 22 марта по 22 апреля, дополнительный — с 4 по 23 сентября.

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Теги
Сергей Кравцов Минпросвещения ЕГЭ экзамен
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