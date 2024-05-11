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Новое правительство 2024 ,  
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Фалькова предожили оставить на посту главы Минобрнауки

Премьер Мишустин предложил оставить Фалькова министром образования и науки
Сюжет
Новое правительство 2024
Фальков руководит Минобрнауки с января 2020 года. В 2022-м Россия решила выйти от Болонской системы
Валерий Фальков
Валерий Фальков (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков предложен на тот же пост в новом составе правительства, его кандидатуру внес на рассмотрение Госдумы премьер-министр Михаил Мишустин.

Фальков родился 18 октября 1978 года в Тюмени. Окончил Тюменский государственный университет, он кандидат юридических наук. С 2003 года работал в этом вузе на различных должностях, с 2012 по 2020 год был ректором.

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В 2006–2013 годы был членом областного избиркома с правом решающего голоса. С 2013 по 2016 год — депутат Тюменской городской думы и глава постоянной комиссии по градостроительству и земельным отношениям.

В 2016 году стал депутатом Тюменской областной думы, где руководил комитетом по социальной политике. Параллельно с этим с 2015-го был председателем регионального совета ректоров. В январе 2020 года возглавил Министерство науки и высшего образования.

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Министерство науки и высшего образования было создано после разделения единого Минобрнауки в 2018 году на два ведомства (второе — Минпросвещения). Оно занимается социальной поддержкой обучающихся и управлением госимуществом в сфере высшего образования. Ведомству также передали функции в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности. Оно отвечает за нанотехнологии, развитие федеральных центров науки и высоких технологий, государственных научных центров и наукоградов. К компетенции ведомства отнесено и информационное обеспечение научной и инновационной деятельности.

По согласованию с Минпросвещения Министерство науки и высшего образования утверждает федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования.

Фальков в мае 2022 года заявил, что его ведомство намерено выйти от Болонской системы и разработать отечественный аналог с интересами национальной экономики в основе. Он уточнял, что новая система не будет означать запрета на бакалавриат или магистратуру, однако вузы смогут отказаться от них в пользу специалитета.

Позже замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев сообщил, что еще 11 апреля Болонская группа объявила о прекращении представительства России и Белоруссии во всех структурах Болонского процесса. По его словам, одним из оснований стало обращение Российского союза ректоров о поддержке президента в связи с военной операцией на Украине.

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Виктория Полякова Виктория Полякова
Валерий Фальков Минобрнауки правительство
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