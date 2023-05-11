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Турция заявила о «полезных встречах» по зерновой сделке
Минобороны Турции: по зерновой сделке прошли полезные встречи, стороны соберутся снова
В течение двух дней Турция, Россия, Украина и ООН провели «полезные встречи» и «конструктивные переговоры». Об этом говорится в сообщении Минобороны Турции.
В сообщении указывается, что стороны обсудили возвращение экипажей, застрявших в украинских портах.
Стороны решили продолжать переговоры в четырехстороннем формате, сообщили турецкие власти.
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