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Турция заявила о переговорах по продлению зерновой сделки на два месяца

Глава МИД Турции Чавушоглу заявил о переговорах по продлению зерновой сделки на два месяца
Действие зерновой сделки истекает 18 мая. Москва предупреждала, что выйдет из нее, если не будут решен вопрос с экспортом российских удобрений и сельхозпродукции
Фото: Глеб Гаранич / Reuters
Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Россия, Украина, Турция и ООН ведут переговоры о продлении зерновой сделки на два месяца, заявил после встречи по Сирии в Москве глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу, передает Star.

«Я думаю, что наш президент [Реджеп Тайип Эрдоган] встретится с господином [президентом Владимиром] Путиным и мы сможем добиться продления как минимум еще на два месяца», — сказал он.

Четырехсторонняя встреча по зерновой сделке, уточнил Чавушоглу, началась вечером 10 мая и продолжится 11 мая.

Соглашение о вывозе украинского зерна из черноморских портов было по отдельности заключено Россией и Украиной с Турцией и ООН летом 2022 года. Срок его действия несколько раз продлевался, пока он истекает 18 мая. Москва заявляла, что одно из положений зерновой сделки, которое касается устранения преград для экспорта российских удобрений и сельхозпродукции, не исполняется, и обещала выйти из соглашения, если этот вопрос не будет решен.

10 мая ТАСС со ссылкой на источник, осведомленный о переговорах в Анкаре, сообщил, что сделка будет вновь продлена. Есть ожидания, что экспорт российской продукции будет в нее включен, уточнял собеседник агентства. В то же время «РИА Новости» со ссылкой на источники сообщило, что решение не принято, а переговоры продолжаются.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Зерновая сделка продление Мевлют Чавушоглу Турция
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