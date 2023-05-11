ТАСС узнал о намерении ограничить возможности России по зерновой сделке

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Некоторые участники переговоров по зерновой сделке хотят «ограничить» возможности России, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Анкаре, связанный с турецкой делегацией на переговорах.

«Есть перспектива, что стороны договорятся о продлении сделки. Однако есть проблема. [Некоторые] выступают против того, чтобы Россия отправляла свое зерно через этот коридор. Есть попытки вытеснить или ограничить РФ», — приводит агентство слова источника.

В Стамбуле 10 и 11 мая проходит четырехсторонняя встреча по зерновой сделке, в которой участвуют представители России, Украины, Турции и ООН. Представитель президента Турции Ибрагим Калын говорил, что шансы на продление сделки есть.

Россия и Украина по отдельности заключили зерновую сделку с Турцией и ООН в июле 2022 года. В последний раз действие зерновой сделки продлевали в середине марта, Россия согласилась сделать это только на 60 дней, то есть до 18 мая. Украина и страны Запада призывают продлить сделку. В Кремле заявили, что шансы на это невелики, так как часть сделки о снятии ограничений на российскую продукцию не выполняется.



В МИД России называли пять «системных проблем», без решения которых продление сделки невозможно. Среди них — переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники в Россию и разблокирование зарубежных активов российских компаний, связанных с производством.