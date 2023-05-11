FT узнала, что Сербия отложила планы упростить выдачу гражданства

Сербия отложила законопроект по упрощению выдачи гражданства после реакции Евросоюза. Поправки предлагали сократить необходимый срок проживания в стране с пяти лет до года

Белград, Сербия (Фото: Олег Никишин / Getty Images)

Сербия отложила планы по упрощению процедуры получения гражданства после того, как Евросоюз пригрозил приостановить безвизовый режим для Белграда, сообщила Financial Times.

Речь идет о законопроекте, который правительство Сербии представило в апреле. По действующим правилам, чтобы иностранец мог подать заявление на получение гражданства, он должен прожить в стране минимум пять лет. Законопроект же предлагал упростить процедуру и сократить срок проживания до одного года. Поправки касаются иностранцев, которые работают в местных компаниях или являются самозанятыми.

Законопроект был частью масштабной реформы, направленной на привлечение высококвалифицированных кадров в Сербию с целью стимулирования экономики и на сокращение численности населения.

Однако Еврокомиссия предупредила, что если этот документ будет принят, то она может приостановить безвизовый режим с Сербией, чтобы «предотвратить и смягчить возможные риски для безопасности ЕС». В заявлении ЕК говорится, что европейские власти в прошлом году дали «четкие рекомендации» Белграду «отказаться или воздержаться от принятия схем выдачи гражданства за инвестиции», пишет FT. Источник издания в правительстве Сербии отметил, что законопроект был «лишь предложением», которое «не было принято».

В апреле премьер Сербии Ана Брнабич отметила, что экономике страны выгоден приток россиян. По ее словам, в Сербию из России прибывает множество высококвалифицированных и молодых кадров, в частности инженеры. Они начинают платить в Сербии налоги и обладают востребованными навыками для развития сербской IT-сферы, а Белград со своей стороны предлагает им льготы. Но иммигрантов из России привлекает не только экономика, отметила Брнабич. По ее словам, российская молодежь «не чувствует себя желанным гостем в других странах».

Сербия — одна из немногих европейских стран, которая не стала вводить санкции против России после начала спецоперации на Украине. В Евросоюзе неоднократно призывали Белград присоединиться к ограничительным мерам, однако сербские власти подчеркивали, что не считают такие методы действенными. В Кремле отметили, что ценят позицию Сербии, которой та продолжает придерживаться в условиях «беспрецедентного, глупого, незаконного» давления.