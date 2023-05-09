Канцлер Германии Шольц призвал Европу не бояться России на фоне парада в Москве

Олаф Шольц (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Запад не должен бояться Россию, следует продолжать оказывать помощь Украине, заявил канцлер Германии Олаф Шольц, выступая в Европарламенте. Так он прокомментировал прошедший в Москве парад Победы, где президент Владимир Путин, по словам главы немецкого правительства, «развернул своих солдат, танки и ракеты».

«Не пугайтесь такой демонстрации власти! Давайте оставаться непоколебимыми в нашей поддержке Украины», — сказал Шольц (цитата по Spiegel).

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