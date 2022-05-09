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НПЗ «Лукойла» в Болгарии допустил остановку работы без нефти из России

НПЗ «Лукойл Нефтохим Бургас» является крупнейшим поставщиком топлива на рынок Болгарии и не видит альтернатив российской нефти
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Фото: Олег Попов / Reuters
Фото: Олег Попов / Reuters

Болгарский нефтеперерабатывающий завод «Лукойл Нефтохим Бургас» может прекратить работу в случае прекращения поставок российской нефти, заявил глава предприятия Ильшат Шарафутдинов.

«В настоящее время угрозы остановки предприятия нет, мы имеем определенные резервы, но если поставки нефти из России будут прекращены, то предприятие, скорее всего, будет вынуждено прекратить работу», — сказал Шарафутдинов ТАСС.

НПЗ «Лукойла» в Болгарии не видит альтернатив поставкам российской нефти, ранее сообщили в компании местному телеканалу BTV. Там отметили, что технически могут перерабатывать нефть из Ближнего Востока и Северной Африки, но это снизит мощность НПЗ из-за ограниченных технологических возможностей.

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Фото:Laszlo Balogh / Reuters

«Лукойл Нефтохим Бургас» занимается приемом, хранением и переработкой нефти и является основным поставщиком топлива на внутренний рынок Болгарии, говорится на сайте предприятия. Также готовая продукция НПЗ поставляется на рынки Европы, в Северную Африку, в Средиземноморье и Азию.

Евросоюз начал обсуждение нефтяного эмбарго в отношении России после начала спецоперации на Украине, однако попытки его согласовать до сих пор не увенчались успехом. За идею выступают крупнейшие экономики ЕС — Германия и Франция, против — сильно зависимые от российской нефти Болгария, Чехия, Венгрия и Словакия. Последним двум Брюссель может разрешить отказаться от присоединения к эмбарго или предложить длительный переходный период, писали источники Reuters. При этом София и Прага тоже хотят получить такое право, писала швейцарская газета Le Matin.

Министр энергетики Болгарии Александр Николов подтвердил телеканалу BTV, что София хочет получить право не присоединяться к санкциям Брюсселя против российской нефти. За это же выступает болгарская нефтегазовая ассоциация.

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«Разорвать цепочку поставок, которая выстраивалась за последние 30–40 лет, наладить за полгода совершенно новые, стабильные и доступные по цене поставки, мне кажется авантюрой, особенно для Восточной Европы», — заявил представитель ассоциации Живодар Терзиев.

Телеканал со ссылкой на экспертов сообщил, что в случае введения эмбарго на российскую нефть цены на топливо в стране вырастут на 20–30%.

Поставки российской нефти в рамках санкционной политики уже запретили США, об аналогичных решениях объявляли Канада и Великобритания. Российские власти неоднократно заявляли, что подобные меры приведут к резкому росту цен на нефть и нарушению баланса на мировом рынке, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обсуждение нефтяного эмбарго в ЕС, говорил, что его введение «ударит по всем».

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Теги
Кирилл Соколов
нефть ЛУКОЙЛ Болгария НПЗ эмбарго
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