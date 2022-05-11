Гаглоев назвал условие для референдума о присоединении к России
В Южной Осетии пройдет референдум только после соответствующего сигнала от Москвы, это не односторонний процесс, заявил ТАСС Алан Гаглоев, который победил на выборах президента республики.
Он указал, что сейчас российские силы проводят спецоперацию на Украине, Россия «занимается геополитическими вопросами», жителям республики следует это понимать. «Как только будет сигнал, как только будет понимание, что настало время — этот референдум мы проведем обязательно», — пояснил Гаглоев.
В Цхинвали свою позицию уже обозначили, продолжил избранный президент республики, напомнив о решении действующего президента Южной Осетии Анатолия Бибилова провести референдум. По словам Гаглоева, жители республики уже выразили свое отношение во время нескольких референдумов, но власти готовы провести еще один, «если понадобится».
Гаглоев получил 54,2% во время второго этапа выборов президента Южной Осетии, голосование прошло 8 мая. Действующий президент Бибилов признал поражение.
До проведения первого тура, в конце мая, действующий президент заявил о намерении провести референдум по вопросу присоединения республики к России. В начале мая он рассказал, что правительство Южной Осетии уже подготовило необходимые документы и голосование состоится.
Гаглоев при этом отмечал, что Цхинвали и Москве следует «сверить позиции», такой вопрос не может быть принят одной стороной. Он подчеркнул, что проведение референдума является «волей народа» и его проведет любой избранный глава республики. «Главным фактором здесь является готовность Российской Федерации взять на себя такую ответственность», — подчеркнул избранный президент Южной Осетии.
Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии в августе 2008 году после боевых действий и завершения Россией «операции по принуждению к миру», объявленной занимавшим тогда пост президента Дмитрием Медведевым.
Грузия рассматривает Южную Осетию как часть своей территории. В грузинском МИДе предупредили, что любые референдумы на территории Южной Осетии недопустимы, «пока территория Грузии оккупирована Россией». В Тбилиси настаивают, что многие жители региона уехали после 2008 года, а потому голосование не будет носить юридической силы.
В Кремле указали, что не принимали по вопросу референдума никаких «юридических или иных» действий. «Речь идет о выражении мнения народа Южной Осетии, и мы с уважением к нему относимся», — сказал представитель российского президента Дмитрий Песков.